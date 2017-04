Uetiker Eisfeld braucht besseren Untergrund

Während der gegenwärtigen Frühlingsferien sind Baumaschinen auf dem Schwarzfleck-Platz beim Sekundarschulhaus Rossweid in Uetikon im Einsatz. Zwei Bagger fugen Kies von einem Ort an den andern. An mehreren Stellen entstanden grosse Kieshügel, die ein bisschen an Schanzen einer Freestyle-Anlage erinnern. Auf Facebook schreibt der Verein Eispark Uetikon von einem Freestyle-Ski-Funpark, der demnächst eröffnet werden soll, weil schon genügend Schnee liege.

Plant Uetikon da etwa eine neue Tourismusattraktion? Nichts dergleichen ist der Fall. Durch das Abkühlen und Wiederauftauen des Eisfelds, das jeweils von November bis März dort steht, hat sich der Hartplatz gehoben. Darum haben sich in der Asphaltdecke Risse gebildet. Das Eisfeld hat den Platz offenbar stärker in Mitleidenschaft gezogen, als noch beim Umbau im Jahr 2013 angenommen worden war. Bei der Erneuerung sei nicht sämtliches Material ersetzt worden, wodurch bei der Realisierung Einsparungen gemacht werden konnten, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Platten reduzieren Verbrauch

Die Bauunternehmung hatte die Massnahmen ursprünglich als nicht notwendig befunden. Jetzt, nach erneuten Sondierbohrungen, sei es jedoch notwendig, das Fundament zu optimieren, sagt Gemeindepräsident Urs Mettler (parteilos) auf Anfrage. Der Asphalt wird abgebrochen und die Kiesschicht darunter ausgebaut und abgeführt. Danach wird neuer, speziell wasserdurchlässiger Kies eingebaut.

Weil der Platz nun ohnehin noch einmal erstellt werden muss, werden gleichzeitig fünf Zentimeter dicke Wärmedämmplatten in den Boden eingelegt. Diese sollen den Strombedarf des Eisparks beim Eineisen reduzieren. Als Deckschicht wird schliesslich wie zuvor ein mit Kunststoff modifizierter Drainasphalt eingebaut. Darauf werden später die farbigen Markierungen an exakt den gleichen Stellen wieder angebracht.

Baufirma behebt Mangel

Der Mangel wird in Form von Garantiearbeiten behoben. Insgesamt gibt die Gemeinde die Kosten der Sanierung mit rund 346 000 Franken an. Den Löwenanteil davon übernehme die Bauunternehmung respektive deren Versicherung als Schadenssumme, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung weiter.

Die Kosten, die zu Lasten der Gemeinde gehen, beschränken sich auf 120 000 Franken. «Das sind sogenannte Ohnehinkosten, die bei einer Sanierung sowieso angefallen wären», präzisiert Urs Mettler. Die Arbeiten erfolgen während der Frühlingsferien und sollen bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein. (Zürichsee-Zeitung)