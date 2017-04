Technischer Defekt am Auto löste Brand aus

Mittlerweile ist klar, was den Tiefgaragenbrand vom 30. März in Männedorf ausgelöst hat. «Im Vordergrund steht ein technischer Defekt am Auto», sagt Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich.

Bei dem Brand an der Alten Landstrasse, vis-à-vis des Swarovski-Gebäudes, war ein Sachschaden von mehr als 100 000 Franken entstanden. Feuer gefangen hatten ein Personenwagen und ein Motorrad. Wegen der starken Rauchentwicklung waren an diesem Abend 13 Wohnungen in der Umgebung der Garage vorsorglich evakuiert worden. Die Bewohner wurden vorübergehend im Depot der Feuerwehr Männedorf-Uetikon untergebracht und betreut. Verletzte gab es keine.

Gemäss Carmen Surber dürfte es fast unmöglich sein herauszufinden, wo genau das Feuer im besagten Wagen seinen Anfang nahm. Das Auto ist beim Brand zu stark beschädigt worden. Klar ist aber, dass andere Ursachen – wie zum Beispiel Brandstiftung – unwahrscheinlich sind.

Undichte Leitungen, Kurzschlüsse, Vergaserbrände

Was genau muss man sich aber unter einem solchen «technischen Defekt» bei einem parkierten Auto vorstellen?

Wie David Venetz, Mediensprecher des Touring Club Schweiz (TCS) auf Anfrage sagt, kann es aus technischer Sicht viele Gründe für Fahrzeugbrände geben.

Am häufigsten brenne es nach Unfällen. Weitere Ursachen seien undichte Kraftstoffleitungen, Vergaserbrände (vor allem bei älteren Fahrzeugen), Kurzschlüsse, unsachgemässe Reparaturen, auslaufende Treibstoffe und Öle, nicht geschlossene Öleinfüllstutzen und ungenügendes Sichern der Ladung.

Diese Liste sei jedoch weder umfassend noch abschliessend. Eine Statistik über die Ursache von Fahrzeugbränden führt der TCS nicht, weshalb man keine Aussagen über die Häufigkeit machen könne. (mst)