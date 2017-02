Taxifahrt mit Uber wurde einer jungen Betrunkenen zum Verhängnis

Prozess gegen Uber-Fahrer

Erster öffentlich bekannter Fall in der Schweiz

Es handelt sich um den bislang einzigen öffentlich bekannten Fall in der Schweiz, in dem sich ein Uber-Fahrer wegen eines sexuellen Übergriffs vor Gericht verantworten musste. Hingegen kam es in der Vergangenheit schon zu Prozessen gegen reguläre Taxifahrer wegen Vergewaltigung.



Uber unterscheidet sich von herkömmlichen Taxiunternehmen, weil die Firma nebst lizenzierten Taxifahrern auch privaten Personen die Möglichkeit eröffnet, auf Abruf Transporte durchzuführen. Abgewickelt werden diese mithilfe einer von Uber zur Verfügung gestellten App. Kunden und Fahrer laden sich diese aufs Smartphone, damit sie sich untereinander organisieren können.



Nebenberuflich gefahren



Damit eine Privatperson Fahrer werden kann, muss sie einen Fahrausweis haben, mindestens 21 Jahre alt sein und einen Strafregisterauszug ohne Einträge vorweisen können. Beim Beschuldigten handelte es sich allerdings um einen früheren Taxifahrer, der inzwischen einen anderen Beruf ausübte und nebenbei Fahrten durchführte. Er musste deshalb seine Zulassung vorlegen, nicht aber einen Auszug aus dem Strafregister. Aus diesem wäre hervorgegangen, dass der Mann vorbestraft ist: Das Bezirksgericht Horgen hatte ihn 2010 zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt, weil er Kokain transportiert hatte.



Auf Anfrage hiess es am Mittwoch bei Uber zunächst, dass professionelle Fahrer auch künftig keinen Strafregisterauszug vorlegen müssten. Das Unternehmen sagte allerdings spätabends auch, dass die Aussage möglicherweise unkorrekt sei und man erst am nächsten Tag verlässliche Aussagen dazu treffen könne. Das hat Uber nun getan: «Uber hat vor mehreren Monaten darauf umgestellt, dass auch professionelle Fahrer trotz Taxilizenz einen Strafregisterauszug vorweisen müssen», sagt Sprecher Ali Azimi.



Zum vorliegenden Fall möchte er sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äussern. Der besagte Fahrer sei aber direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe von der App ausgeschlossen worden. Weiter sagt der Sprecher: «Sicherheit ist eine grosse Stärke von Uber.»



Fahrer dank Daten gefunden



Da dank der Technologie digital nachvollziehbar ist, wer wann mit wem unterwegs ist, seien Fahrten mit Uber sicherer, sagt das Unternehmen. Dies ist auch ein Grund, weshalb gerade jüngere Frauen gerne auf den Dienst zurückgreifen. Das mutmassliche Opfer, das in den Wagen des Beschuldigten gestiegen war, wiegte sich jedoch offenbar in falscher Sicherheit. Der Uber-Sprecher bedauert das, sagt aber auch: «Wenn dennoch auf einer von Uber vermittelten Fahrt etwas passieren sollte, dann ist durch die Technologie dafür gesorgt, dass das Vergehen auch geahndet werden kann.» Tatsächlich konnte im vorliegenden Fall die Polizei den Beschuldigten aufgrund der aufgezeichneten Daten von Uber ausfindig machen.



Michel Wenzler