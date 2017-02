Taxifahrer wegen Schändung verurteilt

Ein heute 48-Jähriger, der bis vor etwas mehr als einem Jahr für den Fahrdienst Uber fuhr, hat eine betrunkene 19-jährige Kundin geschändet. Das Bezirksgericht Meilen sieht dies als erwiesen an und hat gegen den Mann eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten verhängt. Am Freitag eröffnete es ihm das Urteil.

Er habe den Zustand der Frau ausgenutzt, sagte die Richterin. Dabei sei ihm die Kundin anvertraut worden, damit er sie sicher nach Hause bringe. Die junge Frau hatte an der Geburtstagsparty eines Freundes zu viel getrunken. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, weshalb ein Kollege über die Uber-App auf seinem Smartphone ein Taxi bestellte.

Der Fahrdienst Uber, der sich als Alternative zu herkömmlichen Taxiunternehmen sieht, vermittelt mit der App Transporte zwischen Fahrern und Kunden. Nebst Zeugenaussagen führten die Daten auf der App zur Überführung des Mannes. Der lizenzierte Taxifahrer ging damals bereits einer anderen Tätigkeit nach, fuhr aber noch nebenberuflich Taxi. Uber sperrte sein Konto unmittelbar nach dem Vorfall.

Mindestens 1,9 Promille intus

Statt die Frau direkt nach Hause zu bringen, fuhr der Mann in der besagten Nacht im Herbst 2015 in eine Seitenstrasse in Zumikon, wo es zum Geschlechtsverkehr kam. Dies sei einvernehmlich geschehen, behauptete er. Das Gericht nahm ihm das aber nicht ab. Er habe sexuelle Handlungen mit einer Person vollzogen, die in jenem Moment nicht habe wissen können, ob sie dies wolle, sagte die Richterin. Die Geschädigte sei urteilsunfähig gewesen und er hätte dies erkennen müssen.

Das wichtigste Indiz in der Argumentationskette ist die Blutanalyse des Opfers. Gemäss dieser hatte die Frau eine Alkoholkonzentration zwischen 1,9 und 2,8 Promille. Ab 2 Promille spricht die Wissenschaft von einem Rauschzustand mit deutlichen Sprach- und Gangstörungen, ab 2,5 Promille gar von einem «allgemeinen Persönlichkeitsabbau».

Die Blutanalyse stützt die Aussagen des Kollegen des Opfers, ­jene der Eltern, die ihre Tochter nach der Fahrt entgegennahmen, jene der herbeigerufenen Polizistin und teilweise sogar die Schilderungen des Fahrers selber.

Die Frau hingegen kann sich praktisch an nichts mehr erinnern. Der Gerichtsverhandlung hatte sie zusammen mit ihren Eltern und Freundinnen noch beigewohnt, weil sie sich Aufschluss darüber erhoffte, was in der verhängnisvollen Nacht geschehen war. An der Urteilsverkündung war sie nicht anwesend.

Der Verurteilte muss die noch nicht genau bekannten Kosten für ihre psychotherapeutischen Behandlungen sowie eine Genugtuung von 5000 Franken zahlen. Die Anwältin des Opfers hatte nebst Schadenersatz eine Genugtuung von 10 000 Franken beantragt und sich überdies der Forderung der Staatsanwältin angeschlossen, die eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten verlangte – wovon der Beschuldigte acht Monate hätte absitzen müssen.

Opfer ist noch heute depressiv

Ins Gefängnis muss er nun aber nicht. Der Vollzug der vom Bezirksgericht ausgesprochenen Freiheitsstrafe von 18 Monaten wird zugunsten einer dreijährigen Probezeit aufgeschoben. Das Gericht blieb damit unter dem Antrag der Staatsanwältin und auch unter jenem des Verteidigers. Dieser hatte zwar in erster Linie einen Freispruch verlangt, im Falle einer Verurteilung aber eine Strafe von 18 Monaten gefordert – sechs unbedingt, zwölf bedingt.

Das Strafmass bewegt sich bei Schändung je nach Schwere der Tat zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. «Ihr Verschulden wiegt nicht leicht», sagte die Richterin mit Blick auf diese Bandbreite zum Taxifahrer, der seine Tränen nur mit Mühe unterdrücken konnte. Das Gericht gehe aber davon aus, dass die Strafe nachhaltig genug sei, dass er keine weiteren Straftaten mehr begehen werde. Da der 48-Jährige die Kosten für die Therapien des Opfers übernehmen muss, das noch heute unter Depressionen leidet, habe der Entscheid für ihn weitreichende finanzielle Konsequenzen. Wichtig sei deshalb, dass er seine Arbeit behalten könne, sagte die Richterin und liess damit durchblicken, dass sie auch aus diesen Gründen von einer Gefängnisstrafe absah.

Ob der Mann seine Stelle ausserhalb des Taxigewerbes behalten kann, ist allerdings nicht sicher: Gemäss eigenen Aussagen hat ihm sein Arbeitgeber seinen Job unter der Bedingung zugesichert, dass er nicht verurteilt wird – was nun aber geschehen ist. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig: Sämtliche Parteien, also das Opfer, der Verurteilte sowie die Staatsanwaltschaft, können es ans Obergericht weiterziehen. (Zürichsee-Zeitung)