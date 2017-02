Schützenhausbrand trieb Schadenssumme in die Höhe

Die Schadenssumme von 38,2 Millionen Franken im Jahr 2016 ist so tief wie schon lange nicht mehr, vermeldet die Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ). Die entsprechende Summe für den Bezirk Meilen bewegt sich aber mit 2,5 Millionen Franken im Bereich der letzten Jahre. 2,1 Millionen Franken sind dabei auf 85 Feuerschäden zurückzuführen. Mit fast einer Million, nämlich 800 000 Franken, macht der Schützenhausbrand in Erlenbach den grössten Posten in der Schadensbilanz aus.

Ein weiterer Brand, der 2016 für Schlagzeilen sorgte, war jener im Küsnachter Hortbaräggli im vergangenen November. Ob dieser von der Versicherung schon abgerechnet wurde und damit in den 2,1 Millionen Franken enthalten ist, will die GVZ aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Totalschaden am Gebäude

«Gebrannt hat es im letzten Jahr nicht sehr oft», sagt Roland Eberli, ehemaliger Präsident des Feuerwehrverbandes Meilen. «Der Schützenhausbrand hat die Schadenssumme aber in die ­Höhe getrieben.» Dieser Grossbrand dürfte nicht nur den Vereinsmitgliedern in Erinnerung geblieben sein.

Insgesamt 50 Feuerwehrleute aus Erlenbach, Meilen und Zol­likon standen am 2. März im Einsatz. Einen Totalschaden am Gebäude konnten auch sie nicht verhindern: Ausser dem Fundament blieb vom Schützenhaus nichts übrig.

Von einem Rekordbrand könne trotzdem nicht die Rede sein, sagt Eberli. «Zweifellos handelt es sich aber um einen der höchsten Beträge der letzten Jahre.» Grösser sei die Schadenssumme etwa beim Brand im Hallenbad Zumikon im Juni 2011 gewesen. Der durch einen technischen Defekt verursachte Brand führte damals zu einem Sachschaden von rund1 Million Franken.

Haushaltsgeräte als Ursache

Der überwiegende Teil der Feuerschäden geht auf kleinere Vor­fälle zurück. Diese könnten oft durch gesunden Menschenverstand verhindert werden, ist Eberli überzeugt. «Häufig werden Brände durch Haushaltsgeräte oder ihre falsche Handhabung ausgelöst.»

Wie es mit dem Schützenhaus weitergeht, ist noch unklar, wie Urs Fehr, Obmann der Schützengesellschaft Erlenbach, bestätigt. «Im Moment klären wir dies noch ab.»

In die Bilanz der GVZ fliessen nicht nur Brandschäden, sondern auch durch Naturereignisse verursachte Versicherungsfälle. 207-mal haben Überschwemmungen, Stürme und Hagel Kosten in der Höhe von0,4 Millionen Franken verursacht. Die Zahl dieser durch die Natur verursachten Elementarschäden ist gegenüber dem Vorjahr (243) gesunken. «Im Gegensatz zu anderen Kantonen wurde Zürich von grösseren Unwettern verschont», sagt Ruth Mattle Schärli, Verantwortliche für die Kommunikation der GVZ. «Das hat zu sinkenden Elementarschäden geführt.» (Zürichsee-Zeitung)