Salt darf Handyantenne bauen

Bereits im Juni 2015 hatten Anwohner angekündigt, gegen eine geplante Mobilfunkantenne in Zollikon notfalls bis vors Bundesgericht zu gehen. Ein Vorhaben, das die Zolliker in die Tat umgesetzt, aber kürzlich in letzter Instanz verloren haben. Die Beschwerde gegen ein Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts wurde vom Bundesgericht als unbegründet abgewiesen.

Stein des Anstosses ist eine Mobilfunkantenne, die auf dem Dach eines Hauses an der Alten Landstrasse 133 gebaut werden soll. Geplant hat der Mobilfunkanbieter Salt die Antenne im Wohngebiet. Erstellt werden soll sie auf dem Dach eines Privat­hauses, mit dessen Eigentümerin das Unternehmen einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat.

Mehr Höhe nicht von Belang

Neun Parteien hatten gegen den Bau Rekurs erhoben, als dieser im Januar 2015 von der Gemeinde bewilligt wurde. Ein Rekurs, der allerdings sowohl vom Baurekursgericht als auch vom Verwaltungsgericht keinen Bestand hatte. Kritisiert wurde von den Zol­liker Anwohnern insbesondere die Höhe beziehungsweise Breite des geplanten Baus. So hatten die Beschwerdeführer moniert, dass die Antennenanlage wegen eines Blitzableiters 6 Meter statt der eigentlich geplanten 4,9 Meter hoch sei. Ein Umstand, der für das Bundesgericht angesichts des Äusseren des Blitzableiters nicht von Belang ist: «Der sehr dünne Blitzfang tritt mit Blick auf die Beurteilung der Einordnung kaum in Erscheinung, weshalb eine entsprechende Berichtigung der Antennenhöhe keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang haben kann.»

Das Bundesgericht entkräftet zudem den von den Rekurrenten vorgebrachten Vorwurf der Willkür gegen die Vorinstanzen, indem es bestätigt, dass die Antenne im Verhältnis zum Standortgebäude keinen überdimensionierten oder wuchtigen Eindruck mache. Die Fernwirkung gehe nicht über das hinaus, was heute für solche technischen Installationen üblich sei. Zugleich äussern sich die Richter aber auch dazu, wie die Antenne dereinst auszusehen hat. So müsse der Antennenmast mit einer der Umgebung angepassten Farbe versehen und in der Mitte des Daches positioniert werden, wodurch er weniger gut sichtbar sei.

Ein Augenschein reicht

Auch der Vorwurf, dass die Vorinstanz ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe, indem sie auf die Durchführung eines Augenscheins verzichtet habe, wird vom obersten Ge-richt zerpflückt. Zwar hat das Verwaltungsgericht auf einen Augenschein verzichtet, aberdas Baurekursgericht hat diesen durchgeführt und entsprechend ­dokumentiert. «Die Vorinstanz konnte daher in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf die Vornahme eines Augenscheins verzichten, ohne dabei gegen Verfassungsrecht zu verstossen», begründet das Bundesgericht.

Für die Rekurrenten dürfte das Urteil eine herbe Niederlage bedeuten. Die neun Anwohnerparteien müssen nicht nur die Gerichtskosten von 5000 Franken tragen, sondern auch Salt mit 2500 Franken entschädigen. Da der Widerstand gross war, dürfte sie der Umstand, dass die Antenne nun gebaut werden darf, aber noch härter treffen. Immerhin hatten sich beim Augenschein im Sommer 2015 nicht nur die Rekurrenten, sondern auch 50 Demonstranten eingefunden, um gegen den Bau zu protestieren. Die ZSZ konnte gestern wederdie Anwohner noch ihren Anwalt erreichen. (Zürichsee-Zeitung)