Präsident des Gewerbeverbands legt überstürzt Amt nieder

Nur eineinhalb Jahre lang war der Erlenbacher Jürg Waldvogel im Amt, nun muss der Gewerbeverband des Bezirks Meilen bereits wieder einen neuen Präsidenten suchen. Zurückgetreten ist der Ingenieur, der ein Unternehmen in den Bereichen Architektur und Bauleitung leitet, im Dezember. Kommuniziert worden ist das in der Öffentlichkeit allerdings nie. Auffallend ist aber, dass Waldvogel auf der Website des Gewerbeverbands nicht mehr aufgeführt ist.

In Minne verlaufen ist der Abgang nicht: Waldvogel hat sein Amt überstürzt niedergelegt. Offenbar fühlte er sich von den Mitgliedern zu wenig getragen. Mehrere Personen aus dem Umfeld des Gewerbeverbands berichten auf Anfrage übereinstimmend von einer Sitzung, die Waldvogel im vergangenen Jahr einberufen hatte. Viele Teilnehmer sollen sich von dieser ohne Begründung abgemeldet haben – was der Präsident offenbar als Misstrauensvotum auffasste. Er trat daraufhin zurück.

«Den Job hat er gut gemacht»

Jürg Waldvogel wollte sich auf Anfrage nicht zu seinem Rücktritt äussern. Auch Vizepräsident und Kassier Philippe Chevroulet, der nun das Präsidium interimistisch ausübt, wollte nichts zu den Hintergründen sagen, wie es zum Wechsel im Vorstand gekommen ist.

Mitglieder des Gewerbeverbands hingegen sagen gegenüber der «Zürichsee-Zeitung», Waldvogel habe das Gefühl gehabt, er sei nie der Wunschkandidat und somit intern nicht richtig akzeptiert gewesen. «Sein Fehler war es, alles persönlich zu nehmen», sagt ein Insider. Das zeige zwar, dass er sein Amt engagiert ausgeübt habe. Für ihn selber sowie für die Sache an sich sei es jedoch nicht gut, wenn er alles zu nah an sich heranlasse. «Seinen Job hat er aber gut gemacht – man darf ihn jetzt nicht in die Pfanne hauen.»

Einig sind sich die Kenner des Gewerbeverbands, dass es wichtig ist, möglichst rasch einen guten Präsidenten zu finden. «Es ist ein politisches Amt. Wir brauchen jemanden, der gut vernetzt ist», sagt ein Verbandsmitglied, das sich wie alle angefragten Personen nicht namentlich zitieren lassen will.

Neuwahl im Mai

Gemäss Interimspräsident Chevroulet sucht nun eine Findungskommission potenzielle Kandidaten. Die Wahl des neuen Präsidenten findet voraussichtlich an der Delegiertenversammlung am 18. Mai in Erlenbach statt.

Der Verband setzt sich im Bezirk Meilen für die Anliegen von Handwerk und Gewerbe ein und bildet ein Dach für die kommunalen Gewerbevereine am rechten Seeufer. Unter anderem will er etwas gegen den Mangel an Gewerbeflächen tun. Eine Umfrage unter Waldvogels Vorgänger Alexander Ellersiek – der fünf Jahre im Amt war – hatte nämlich ergeben, dass viele KMU im Bezirk Meilen wachsen möchten. Jedes vierte Unternehmen plant gemäss der Umfrage eine Erweiterung in den nächsten Jahren – doch es fehlen bezahlbare Gewerbeflächen, welche die Unternehmen mieten oder kaufen können. Der Gewerbeverband will diesbezüglich Gegensteuer geben, um die Abwanderung von Unternehmen zu verhindern – eine von vielen Aufgaben, mit der sich wohl auch der neue Präsident befassen muss. (Zürichsee-Zeitung)