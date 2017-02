Polizei verhaftet Trickdiebe in Meilen

Die Fahrzeugkontrollen in den Bezirken Meilen und Uster dauerten am Donnerstag mehrere Stunden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurden dabei auf dem Gemeindegebiet von Meilen zwei junge Frauen und ein junger Mann aus Rumänien im Alter zwischen 18 und 21 Jahren angehalten. Die Polizisten stellten fest, dass es sich bei dem Trio um gewerbsmässig handelnde Trickdiebe handelt. Ihnen wird unter anderem eine Tat Ende Januar 2017 im Bezirk Hinwil angelastet.

Syrer und Algerier festgenommen

Insgesamt wurden bei den Kontrollen am Donnerstag an verschiedenen Orten fünf Personen verhaftet. Ein 35-jähriger Algerier hielt sich illegal in der Schweiz auf und 21-jähriger Syrer widersetzte sich der Kontrolle. Er musste zur Identitätsabklärung festgenommen werden. Zwei Autofahrende lenkten ihre Fahrzeuge unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Zudem erhielten fünf Personen wegen kleineren Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz Verzeigungen oder Ordnungsbussen. (mst)