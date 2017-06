Nun sind die Meilemer Jungstörche gekennzeichnet

Langsam fährt der Autodrehleiter empor und nähert sich dem zwölf Meter hohen Masthorst. In Präzisionsarbeit steuert die Meilemer Stützpunktfeuerwehr die Kabine an das Nest heran. Wo vorhin noch zwei junge Störche neugierig auf den Innenhof des Bezirksgefängnisses, wo das Fahrzeug steht, hinuntergespäht haben, ist nun von unten plötzlich nichts mehr zu sehen. Ver­unsichert vom schrillen Lärm der Leiter, haben sich die scheuen Schreitvögel schnell geduckt.

Über das Gitter der Kabine hinaus bückt sich Storchenexperte Max Zumbühl vorsichtig zu den Tieren hinunter und wirft einen ersten Blick ins Nest. Mit zaghaften Handbewegungen versucht er die Vögel erst einmal zu beruhigen. «In solchen Momenten muss man den Tieren gut zureden und sollte sie nicht erschrecken», erklärt er. Doch diese haben sich aus Reflex bereits flach hingelegt und stellen sich tot – ein natürlicher Reflex bei Störchen. Die Tiere bleiben aber so ruhig, dass Zumbühl kein Problem damit hat, ihnen schnell ein schwarzes Kunststoffringlein am Bein zu befestigen.

Wer die Jungströrche beringen muss, sollte schwindelfrei sein. Bild: Michael Trost.

Auf extra installiertem Mast

Die Beringung von jungen Störchen ist ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit von Ornithologen. Durch Bezeichnungen wie etwa HES 797 wissen die Forscher genau, wann die registrierten Vögel wo gesichtet wurden und wo sie sich niedergelassen haben. So können die Vogelkenner Daten über Flugrouten und Paarungsverhalten der Störche sammeln. Das Kürzel HES steht dabei für Helvetia Sempach, nach der dort ansässigen Vogelwarte, welche die hiesige Vogelwelt beobachtet, erforscht und schützt. Schweizweit waren im letzten Jahr 456 Storchenpaare registriert, rund ein Viertel davon lebt in der Grossregion rund um den Zürichsee.

Am Mittwoch haben die Jungstörche ihren «Personalausweis» erhalten. Bild: Michael Trost.

Vor drei Jahren konnte sich erstmals überhaupt eine Storchenbrut in Meilen behaupten. Seither haben sich immer wieder Störche neben dem Bezirksgefängnis angesiedelt – zuerst auf den Pappeln, und als diese wegen Fäulnis gefällt werden mussten, auch auf dem extra installierten Masthorst. Weshalb Meilen zuvor als Niststandort bei Störchen noch nicht beliebt war, darüber kann Max Zumbühl nur Vermutungen anstellen. Im Vergleichzu den beiden nächstgelegenen Standorten am Lützelsee und in Oetwil ist das Nahrungsangebot im dichter besiedelten Meilen kleiner. Grundsätzlich suchen sich Storchenpaare eigene Reviere, die Radien bis zu drei Kilo­metern umfassen.

Die Störche, die Zumbühl nun neu gekennzeichnet hat, sind schon fast ausgewachsen, also fast einen Meter lang, und weisen eine Flügelspannweite von beinahe zwei Metern auf. In anderthalb Monaten werden sich ihre Beine und Schnäbel schliesslich von Schwarz zum markanten Rot verfärbt haben – mit Ausnahme eines kleinen schwarzen Ringes daran. (Zürichsee-Zeitung)