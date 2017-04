Neuer TV-Sender schlägt seine Zelte in Uetikon auf

«SWISS 1» geht am 8. Juni auf Sendung. Als inhaltliche Schwerpunkte sollen Schweizer Eigenproduktionen aus Unterhaltung und Sport, nationale und internationale Dokumentationen gezeigt werden.

Lanciert wird der Kanal durch die Inhaber und Betreiber der Produktionsgesellschaft Leguan Productions AG, Toni Krebs, Daniela Zwahlen und Rico Krebs, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Leguan Productions ist bereits seit 20 Jahren in Uetikon ansässig. Man werde den TV-Sender in den bestehenden Studios von Leguan Productions in Uetikon produzieren, gab die Medienbeauftragte von «SWISS 1» auf Anfrage bekannt.

Schwingen als sportlicher Höhepunkt

Der Sender positioniere sich mit einem ausgeglichenen Programm in der Kernzielgruppe der 15- bis 59-Jährigen. «SWISS 1» ist gemäss Mitteilung in HD-Qualität bei allen Kabelnetz- und IP-TV-Anbietern empfangbar und erreicht rund 95 Prozent aller Deutschschweizer Haushalte. Online will der Betreiber ein Video-On-Demand-Portal aufbauen.

Als ersten sportlichen Höhepunkt wird «SWISS 1» das NOSV-Schwingfest aus Davos sowie das Bergkranzfest von der Schwägalp in voller Länge live ausstrahlen. (past)