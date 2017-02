Mit Tamara Läubli zieht wieder eine Frau in den Oetwiler Gemeinderat ein

Als am Sonntagmittag der Anruf aus dem Gemeindehaus kam, ­sassen alle ihre Unterstützer um Tamara Läubli herum und blickten sie erwartungsvoll an. Was die 49-Jährige am Telefon erfuhr, konnte sie anfänglich kaum richtig erfassen: Die Oetwilerinnen und Oetwiler haben sie – bei einer Stimmbeteiligung von 44,3 Prozent – sehr deutlich als neues Gemein­deratsmitglied gewählt.

Läubli erhielt 571 Stimmen, ihr Konkurrent Daniel Hasler (FDP) 356. Damit vereinigte die partei-lose ehemalige Schulpflegerin gut 60 Prozent der Stimmen auf sich. Sie zeigte sich überrascht, dass das Resultat derart klar ausfiel. Eine mögliche Erklärung: «Ich war während des Wahlkampfs wahnsinnig präsent im Dorf und suchte auch das Gespräch mit Leuten, die ich nicht kannte.» Ihr Gegenüber habe sie jedoch in dieser Zeit nur selten an öffentlichen Anlässen gesehen.

Weniger Zeit investiert

Daniel Hasler, der amtierende Vize­präsident der Schulpflege, hatte die beiden in Oetwil dominierenden Parteien, die FDP und die SVP, im Rücken. Hat er den Wahlkampf angesichts dessen womöglich auf die leichte Schulter genommen? Hasler verneint. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass er nicht mehr Zeit ­würde investieren können, um für seine Kandidatur zu werben. Es blieb deshalb bei zwei Wahl­flyern, welche die Stimmberechtigten von ihm erhielten.

«Ich war während des Wahlkampfs wahnsinnig präsent im Dorf und suchte auch das Gespräch mit Leuten, die ich nicht kannte.»Tamara Läubli (parteilos)

Tamara Läubli dagegen, die ­ohne Hausmacht antrat, machte neben eigenen Standaktionen auch mit Plakaten im Dorf auf sich aufmerksam. Dabei sei sie von Familie und Freunden tatkräftig unterstützt worden, sagt sie. Während ihrer ersten Behördentätigkeit, als Schulpflege­mitglied von 2002 bis 2008, war ­Läubli noch CVP-Mitglied. Später trat sie aus der Partei aus.

Steuerfuss im Visier

Im Gemeinderat nimmt ­Läubli den Sitz von Jürg Hess (SVP) ein. Dieser übernahm im Herbst das Gemeindepräsidium, nachdem Ernst Sperandio (CVP) zurück-getreten war. Damit gehören der Oet­wiler Exe­ku­tive nur noch SVP-Mitglieder (4) und Par­tei­lose (3) an. Dafür zieht wieder eine Frau ins Gremium ein, das seit 2014 erstmals nach 20 Jahren rein männlich besetzt war. Die zwei-fache Mutter will dar­aus «keine grosse Geschichte» machen, wie sie sagt. Dass der weibliche Blickwinkel nun wieder einfliesse, sei aber positiv zu werten. Gefragt nach ersten politischen Ideen, antwortet ­Läubli: «Mir liegt dar­an, dass es dem Oetwiler Finanzhaushalt besser geht, sodass wir irgendwann vielleicht sogar den Steuerfuss senken können.»

Auch der unterlegene Daniel Hasler hat weiterhin Ambitionen: «Ich liebäugle damit, bei den Erneuerungswahlen 2018 das Schulpräsidium zu übernehmen.» Der heutige Präsident Thomas Zeier (SVP) wird dann nicht mehr antreten. «Dass ich jetzt nicht gewählt worden bin, ist deshalb kein Weltuntergang», sagt Hasler. Es könnte sogar sein, dass das gestrige Ergebnis besser zu dessen längerfristigen Plänen passt. Denn wäre Hasler in den Gemeinderat gewählt worden, hätte er zunächst ein anderes Ressort als die Schule übernehmen müssen. (Zürichsee-Zeitung)