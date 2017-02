Mit Spraydose gegen Sparpläne an Schulen

Zürcher Schüler an diversen Gymnasien hatten am Mittwoch zum Protest gegen die Sparmassnahmen des Kantons im Bildungs­bereich aufgerufen. Unter dem Motto «Nöd mit ois! Stoppen wir gemeinsam die unnötige Abbaupolitik des Kantons!» wollten die jungen Erwachsenen auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Dem Ruf gefolgt waren an der Kantonsschule Küsnacht jedoch nur wenige. Die meisten Schüler, die sich zur abgemachten Zeit am Treffpunkt in der Semihalle aufhielten, wussten gar nichts von der geplanten Aktion. Die geringe Zahl der Teilnehmenden mag auch der gleichzeitig stattfindenden Klimawoche und dem Ski­lager geschuldet sein.

Gerade mal eine Handvoll Personen und ein Fernsehteam des SRF zogen um 13 Uhr nach Stadelhofen weiter.Unter ihnen auch ein Maturand der 6. Klasse, der in der Zeitung nicht namentlich genannt werden will. «Wir finden die Sparpolitik des Kantons un­nötig», sagt er. «Wir fordern, dass dieser die Sparmassnahmen zurücknimmt.» Stattdessen solle man die Unternehmen und Reichen stärker besteuern. «Es muss dringend ein Umdenken stattfinden, die Kürzungen sind für die Schulen nicht mehr tragbar.»

«Nagt an den Nerven»

Für Unmut unter den Schülern in Küsnacht sorgt vor allem die Streichung der Frei- und Wahl­fächer. «Auch die Förderbeiträge für den Musikunterricht wurden gekürzt», ärgert sich der junge Mann. «Jetzt sollen auch noch die Öffnungszeiten der Mediothek kürzer werden.»

Christian Grütter, Rektor der Kantonsschule Küsnacht, bestätigt, dass er der Mediothekarin an jenem Morgen tatsächlich eine Teilkündigung überreicht habe. «Abgesehen von den Löhnen habe ich wenig Sparpotenzial», erklärt Grütter. Über die Situation sei er denn auch alles andere als glücklich. «Das Sparprogramm nagt schon sehr an unseren Nerven.»

Selbst Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an der Protest­aktion beteiligten, bestätigen dies. «Die Stimmung unter den Lehrern ist nicht so gut», erzählt eine junge Frau. Dies sei auch kein Wunder, wenn sie für denselben Lohn mehr arbeiten oder Lohnkürzungen in Kauf nehmen müssten.

Dass der Kanton sparen müsse, sei klar, sagt Grütter. Er fügt aber hinzu: «Darüber, wie dies gemacht wird, scheiden sich die Geister.» Im Schulalltag bedeute das fehlende Geld konkret auch grössere Klassen und erhöhte Gebühren für die Schüler. «Die Mittelschulen hat es hart getroffen», sagt er. «Ich begrüsse es, wenn sich die Schüler politisch engagieren.»

Mit diesem Flyer warben die Organisatoren der Schulbesetzung auf Facebook für ihre Aktion. (Zürichsee-Zeitung)