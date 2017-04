Mit Mäder fremde Welten erblicken

Fotografien der isländischen Laki-Krater, farbenfrohe Porträts vietnamesischer Kinder und Schwarz-weiss-Aufnahmen italienischer Landschaften: Die Ausstellung «Unterwegs» von Fotograf Werner Mäder erweckt Fernweh. Noch bis zum nächsten Sonntag kann man in der Kulturschiene am Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen in fremde Welten eintauchen.

«Als Fotograf bin ich immer unterwegs», sagt Mäder. «Das muss nicht unbedingt im Ausland sein, aber einfach draussen.» Seine Bilder wirken authentisch, sind nicht gestellt. Sie zeigen Alltagssituationen, etwa einen Coiffeurbesuch oder Kinder beim Fussballspielen. «Beim Fotografieren werde ich ein Teil der Atmosphäre, warte solange bis mich niemand bemerkt und versuche so die Stimmung und den Augenblick festzuhalten», erklärt Mäder. Dabei gehe er nah an das jeweilige Objekt heran, Teleobjektive benutze er nicht.

Die Welt widergeben

Hinter jeder Fotografie stecke viel Überlegung und Arbeit: «Ich habe ein Leben lang geknipst, erst seit sieben Jahre fotografiere ich.» Der Unterschied beginne im Kopf, erklärt der Uetiker. Unerlässlich sei ein waches Auge. «Fotografieren erfordert längeres Hinschauen und Beobachten – hie und da abdrücken ist für mich hingegen knipsen.» Dennoch gehöre zu einer gelungenen Aufnahme auch immer eine Portion Zufall. Mäder deutet dabei auf die Island-Bilder. «Als wir den Laki-Krater hochgewandert sind, war das Wetter stark neblig und es hat geregnet», erinnert er sich. «Oben angekommen hat sich der Himmel für fünf Minuten aufgeklart. Diesen Moment habe ich erwischt.»

Spontaner Bildcharakter

Untereinander sind die Fotografien so unterschiedlich wie die festgehaltenen Länder. Die Schwarz-weiss-Aufnahmen aus Italien etwa lenken die Aufmerksamkeit auf die Form und Struktur der Landschaft, während die ausdrucksstarke Porträtreihe «Next Generation Vietnam» junge Vietnamesen ins Zentrum rückt. Die Bilder strahlen die Spontanität von Schnappschüssen aus. «Ich bitte nie jemandem, für mich zu posieren», sagt Werner Mäder dazu.

Eine Auswahl für die Ausstellung zu treffen, sei ihm nicht leichtgefallen, ergänzt der Uetiker. «Das war ein harter Prozess.» Einige der Fotografien habe er nach dem Farbkonzept zusammengestellt, andere nach Ortsräumen. Wichtig sei es, dass sie zusammen ein Ganzes ergeben und eine Geschichte erzählen. «Die Welt ist wunderschön», sagt der Fotograf. «Das will ich mit meinen Aufnahmen widergeben.» ()