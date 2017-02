Mit Handwerk statt Hightech zu einer zufriedenen Geburt

Sabine Weiss hat gemalt, wie sie sich fühlt mit dem Kind in ihrem Bauch: zwei Herzen, aus derselben Quelle kommend, durchdrungen von leuchtendem Lebenselixier. Das kleinere Herz steht kopfüber, strebt nach unten, hinaus ins Leben. Wurzeln dringen tief in den Boden. Als sie jetzt mit ihrer Hebamme die Zeichnung betrachtet, lächelt sie und sagt: «Ich habe dieses Bild mit meinem Baby gemalt. Die Impulse kamen aus dem Bauch.»Eine Schwangere, die so spricht, wünscht sich jede Hebamme. Barbara Stemmler sagt: «Das Wichtigste ist für mich, den Frauen das Vertrauen zu vermitteln, dass sie ihr Kind gut auf die Welt begleiten können.»

Bei Sabine Weiss ist es fast so weit. 37 Wochen ist sie schwanger, ab jetzt dürfte das Kind kommen, ohne als frühgeboren zu gelten. Die 31-Jährige möchte daheim gebären. Zur Kontrolle hat Stemmler, freischaffende Hebamme in Hombrechtikon und Beleghebamme am Geburtshaus Zürcher Oberland in Bäretswil, einige Utensilien für danach mitgebracht: Wochenbettbinden etwa oder eine Spülflasche für den Toilettengang. Vor allem aber bringt sie Interesse mit: «Wie geht es dir?»

Das Geschwister schaut zu

Die Schwangerschaftskontrolle bei einer Hebamme ist – einen gesunden Verlauf vorausgesetzt – in vielem gleich wie jene bei einem Arzt oder einer Ärztin. Die Fachfrau misst den Blutdruck, kontrolliert den Urin der Schwangeren, ermittelt das Wachstum des Kindes und hört seine Herztöne ab. Und doch fällt eines auf bei diesem Untersuch in der warmen Stube in Gommiswald: Die Atmosphäre ist eine andere. Die Rede ist weniger von Kilos und Zentimetern als von innerem Spüren. Kein kühles Ultraschallgerät tastet den Bauch ab, sondern warme Hände. Und das zweieinhalbjährige Geschwister des werdenden Kindes schmiegt sich neugierig neben der Mutter ins Sofakissen.

Sabine Weiss hat sich ein paar Punkte notiert, die sie mit der Hebamme besprechen will: Wieviel soll sie vom Himbeerblättertee trinken, um das Bindegewebe im Unterleib weich zu machen? Kann sie Zinnhütchen bekommen, um entzündeten Brustwarzen beim Stillen vorzubeugen? Und wie soll sie das Dammgewebe bei der Geburt schützen? Letzteres ist ein Thema, das Barbara Stemmler am Herzen liegt. «Es ist stark mit Angst besetzt», sagt sie, «man hört immer nur vom Dammriss. Das kann Frauen verunsichern und zu Blockaden führen.» Das müsse nicht sein. Ihre Haltung als Hebamme ist, die gesunden Vorgänge des Körpers zu stärken, statt auf Risiken zu fokussieren. Stemmler, selber dreifache Mutter, sieht dies als zentralen Unterschied zur Geburtsmedizin durch Ärzte.

«Es geht nicht darum, auf Teufel komm raus Hausgeburten zu machen.»Barbara Stemmler, freipraktizierende Hebamme

Gleichwohl kennt die Fachfrau ihre Grenzen: «Es geht nicht darum, auf Teufel komm raus Hausgeburten zu machen.» Während einer Geburt müsse sie stets die nächsten Schritte einschätzen können – und ob diese daheim machbar sind oder doch im Spital besser aufgehoben wären. Dieses Abwägen beginnt schon bei der Schwangerschaftskontrolle.

Während Stemmler den kugelrunden Bauch abtastet, stutzt sie plötzlich. Das Köpfchen des Babys liegt nicht wie erwartet zuunterst im Becken, sondern seitlich. Ihren Befund überprüft die Hebamme, indem sie mit dem hölzernen Hörrohr die Herztöne sucht. «Wenn es bei dieser Lage bleibt», sagt sie, «kann ich dich für die Geburt nicht zuhause betreuen.» In einem solchen Fall übergibt Stemmler die Schwangere an die Gebärabteilung eines Spitals. Weiss nimmt den Bescheid vorerst gelassen – und meint, zu ihrer Tochter gewandt: «Wir sagen dem Baby, es soll einen Purzelbaum machen, nicht wahr?»

In guter Hoffnung

Sabine Weiss, die zusammen mit ihrem Partner einen Landwirtschaftsbetrieb führt, hat schon ihr erstes Kind zuhause geboren. «Aus Überzeugung», wie sie sagt. Geborgenheit ist ihr wichtig – und sich auf das eigene Gefühl zu verlassen. Bei der Gynäkologin sei sie seither nicht mehr gewesen; Ultraschalluntersuchungen behagen ihr nicht. Umso mehr vertraut sie sich Barbara Stemmler an. Sie schätze es, mit ihrer Hebamme «in die Tiefe des Frauseins» zu gehen, sagt die werdende Mutter. Und dann, mit der sprichwörtlichen guten Hoffnung in der Stimme: «Ich habe mein Gspüri – und Barbara hat Äuglein an den Fingern.»

Einige Tage später schickt die Hebamme eine Nachricht: «Das Kindlein ist letzten Donnerstag unter einem glitzernden Nachthimmel auf die Welt gekommen. Alles ging glatt und war sehr berührend.» (Zürichsee-Zeitung)