«Mini Beiz, dini Beiz» in der Meilemer Burg

Zweimal musste das SRF Turi Thoma, Wirt und Chefkoch der Wirtschaft zur Burg in Meilen, für die Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» anfragen. «Anfangs war ich schon eher skeptisch», gesteht Thoma. «Die Idee, bei dieser Sendung mitzumachen, erschien mir zunächst nicht so prickelnd.»

Dass er sich von seinem Umfeld schlussendlich doch umstimmen liess, bereue er nicht. Im Gegenteil: «Es war eine interessante Erfahrung, ich bin schon gespannt darauf, wie wir im Fernsehen rüber­kommen.» Die Folge in der Burg wird heute Abend um 18.15 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

Die Idee hinter «Mini Beiz, dini Beiz» ist simpel: Während einer Woche kämpfen fünf Restaurants gemeinsam mit ihrem Stammgast um die höchste Punktzahl. Bewertet werden neben dem ­Essen auch das Ambiente und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Dem Gewinner winken eine Auszeichnung sowie ein Preis von 1000 Franken.

Ein Hecht aus dem Zürichsee

Die Wirtschaft zur Burg ist nicht das erste Restaurant im Bezirk Meilen, das in der Gastrosendung mitmacht. Schon im Restaurant Buech in Herrliberg, im Meilemer Restaurant Löwen und in den Restaurants Schützenhaus und Frohberg in Stäfa war das Schweizer Fernsehen zu Gast. Zum Mitkochen ermuntert hat Thoma denn auch Marcel Bussmann, Pächter und Gastgeber des Restaurants Löwen.

Bussmann, der das Fernsehteam bereits vor zwei Jahren an die Goldküste eingeladen hatte, konnte sich in der Folge über den einen oder anderen neuen Gast freuen. Auch Thoma hofft auf neue Besucher. «Mir ging es weniger um das Gewinnen als dar­um, die Burg so zu zeigen, wie sie ist.» Aufgetischt hat er deshalb nicht Rindsfilet, «das zwar allen schmeckt, aber etwas langweilig ist», sondern einen Hecht aus dem Zürichsee. Die Küche der Wirtschaft zur Burg beschreibt Thoma als «modern, aber nicht verfremdet». Gekocht wird mit lokalen Produkten.

Einmal hinter die Kulissen einer Fernsehsendung zu blicken, sei spannend gewesen, erzählt der Chefkoch. Nicht alles sei nach den Vorstellungen des Wir­te­paares abgelaufen. «Der Tisch durfte zum Beispiel nicht vor dem Fenster stehen, weil es sonst gespiegelt hätte.»

Neue Inspiration

Einen Ansturm am Drehtag gab es nicht – zum Glück, wie Thoma festhält. «Durch die Fernseh­kameras war ich schon etwas eingeschränkt in der Küche.» Nervös sei er beim Kochen aber nicht gewesen. «Zuschauer in der Küche kannte ich schon von meinen Kochkursen.»

Mit wie vielen Punkten die Stammgäste seine Burg bewertet haben, erfährt Thoma erst heute Abend – ob es für den Sieg reicht, erst morgen. Neue Ideen hat er auf jeden Fall schon dazugewonnen. «Im Restaurant Rebstock in Thalwil will ich unbedingt mal vorbeigehen», sagt er.



«Mini Beiz, dini Beiz» mit der Wirtschaft zur Burg wird heute Abend, 18.15 Uhr, auf SRF 1 gezeigt. ()