Martullo-Blocher hat Steuer-Millionen nachbezahlt

Der Fall hatte im letzten Dezember in Meilen für Furore gesorgt. Die Gemeinde rechnete wegen der angespannten Finanzlage bereits damit, dass der Steuerfuss erhöht werden muss.

Dann aber meldete sich an der Gemeindeversammlung Roberto Martullo, Ehemann von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher und Schwiegersohn von SVP-Chefstratege Christoph Blocher zu Wort. Er stellte eine Steuernachzahlung in Höhe von 6,4 Mio. Franken in Aussicht. Das Thema Steuerfusserhöhung sei damit obsolet.

«Abschliessend geklärt»

Am Donnerstagmorgen nun flatterte eine Medienmitteilung in die Redaktion der «Zürichsee-Zeitung». Absenderin: EMS-Chefin Magdalena Martullo-Blocher.

Darin heisst es unter anderem: «In der Zwischenzeit wurden mit dem Steueramt Meilen alle an der Gemeindeversammlung in Aussicht gestellten zusätzlichen Steuerbeträge der Familie Martullo besprochen und einvernehmlich und abschliessend geklärt».

Der ungeplante zusätzliche Betrag von 6,4 Millionen Franken sei in der Gemeinde als Steuerertrag 2017 verbucht worden.

Das Sekretariat der EMS-Chemie bestätigte auf Anfrage der «Zürichsee-Zeitung» am Donnerstag die Echtheit des Schreibens. Damit ist klar: Die Martullo-Blochers haben tatsächlich einen hohen Millionenbetrag an die Gemeinde Meilen überwiesen.

Auf der Gemeindeverwaltung wollte auf Anfrage zunächst niemand Stellung beziehen. (mst)