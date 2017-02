Lehrlingsprobleme auf die Bühne gebracht

Zwei Jugendliche lümmeln auf dem Sofa. «Seit du deine Entschuldigungen selber schreiben darfst, fehlst du öfters», sagt der junge Mann zu seiner Freundin. «Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, dass man 18 ist», entgegnet diese und will sich einen Joint drehen. Ihr Freund ist genervt. «Wieder muss ich dich ertragen, wenn du bekifft bist», fährt er sie an. «Ich will mich doch nur mal entspannen», verteidigt sie sich. «Du kannst ja gehen, wenn es dir nicht passt!» Die Situation eskaliert.

Die Szene spielt am Workshop für Lehrlinge des ersten Lehrjahres im Bildungszentrum Zürichsee (BZZ) in Stäfa. Im Publikum sitzen 30 KV-Lehrlinge. Basierend auf den Inputs der Zuschauer, spielen Schauspieler des Forumtheaters Act-Back Situationen aus dem Alltag der jungen Erwachsenen nach. Thematisiert werden Drogen, Stress und Konflikte sowohl Zuhause als auch am Arbeitsplatz und im Freundeskreis.

Hilfe zur Selbsthilfe

Im Verlaufe des improvisierten Theaterstücks stellt sich heraus, dass der Vater der jungen Frau Alkoholiker ist. Zuhause gebe es deshalb immer öfters Streit. Im Anschluss an die Szene wird im Plenum diskutiert. «Sie hat das Gefühl, dass niemand für sie da ist», sagt eine Jugendliche. «Es bringt aber nichts, vor den Problemen davon zu laufen», ist ihre Mitschülerin überzeugt. «Besser wäre es, wenn sie mit ihren Eltern darüber sprechen würde.»

Geschwiegen werde leider öfters, weiss Olivier Andermatt, Psychologe und Psychotherapeut bei der Jugendberatungsstelle Samowar in Meilen. «Wichtig ist es, in schwierigen Situationen den Lehrbetrieb über die Umstände zu informieren», betont er. Samowar steht den Jugendlichen vor allem bei psychischen Problemen zur Seite. Dabei kann es sich um Prüfungsangst oder Blockaden handeln, auch Depressionen seien aber immer wieder ein Thema.

«Das erste Lehrjahr stellt für die jungen Erwachsenen eine grosse Umstellung dar», sagt Regula Kreyenbühl, Berufsinspektorin beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA). «Plötzlich sind Mitdenken und Selbstständigkeit gefragt.» Nicht selten fühlen sich die Lernenden im ersten Moment überfordert. «Vor allem Lehrlinge in körperlich anspruchsvollen Berufen sind nach den ersten Monaten oft vollkommen k.o.», sagt Andermatt. «Die Leistungsgesellschaft macht sich auch in den Lehrbetrieben bemerkbar», ergänzt Kreyenbühl.

In Krisen bietet das MBA ihnen Hilfe zur Selbsthilfe. Diese reicht von unverbindlicher Informationsbeschaffung über rechtliche Beratung im Zusammenhang mit dem Lehrverhältnis bis hin zur Begleitung nach einer Lehrvertragsauflösung.

Die Probezeit bei Lehrverträgen beträgt drei Monate. Wem während dieser Zeit klar wird, dass er die falsche Wahl getroffen hat, stehen laut Kreyenbühl verschiedene Möglichkeiten offen. «In solchen Fällen bietet es sich an, die Probezeit zu verlängern», sagt sie. «Es kann sich aber auch lohnen über einen Berufswechsel oder den Wechsel ins Gymnasium nachzudenken.»

Bei der ersten Überforderung solle man nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, sind sich Kreyenbühl und Andermatt einig. «Trotzdem ist eine Lehrvertragsauflösung kein Drama», betont Andermatt. «Rund jeder zehnte Lehrling ist davon betroffen.»

Konkrete Probleme darstellen

Schon zum dritten Mal findet im BZZ das interaktive Theater zum Thema Berufseinstieg über die Lehre statt. Laut Franz Dängeli, Regisseur und Theaterpädagoge, hat sich das Schauspielern als Mittel zur Auseinandersetzung mit Themen bewährt.

«Da alles improvisiert ist, gehen wir immer auf die Situation vor Ort ein», erklärt er. «So werden konkrete Probleme emotional erschlossen.» Neben Schulen tritt die Theatergruppe in Unternehmen und an öffentlichen Anlässen auf. Auch in Stäfa hat das Publikum die Darbietung aufmerksam verfolgt. «Vor allem die Szene mit dem Lehrling, der von seinem Chef dauernd kritisiert wird, ist beim Publikum auf breite Zustimmung gestossen», sagt Dängeli. Auch Andreas Häni, Rektor des BZZ, ist von der Methode überzeugt: «Bisher haben wir immer ein gutes Feedback erhalten.»

Diese Woche nehmen etwa 350 Personen am BZZ in Horgen und Stäfa am Anlass teil. Ziel sei es den Lehrlingen aufzuzeigen, wo sie sich bei Problemen melden können, erklärt Häni dem Publikum. «Wir wissen, dass Sie nicht jeden Tag solche Extremsituationen erleben», sagt er. «Ich hoffe aber, dass Sie jetzt wissen, wo Sie sich im Ernstfall hinwenden können.» (Zürichsee-Zeitung)