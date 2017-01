Kostbare Klänge mit vier Stradivaris

Die Idee hinter der Gründung des Stradivari-Quartetts war, mit Musik Geschichten zu erzählen. Und dies auf Instrumenten, die eigentlich in den Safe gehören. Die Inspiration hatte die heute 43-jährige Maja Weber vor zehn Jahren. Die mehrfach preisgekrönte Cellistin aus Zollikon fand, die für die Ewigkeit gebauten Instrumente dürften nicht verstummen.

Der Grund: Sie hatte das Glück, von der Stradivari-Stiftung Habisreutinger mit Sitz in Gersau leihweise zwei Violinen, eine Bratsche und ihr Cello – alle aus Stradivaris Werkstatt – zugesprochen zu bekommen. Damals spielte sie zwar noch im Amar-Quartett, das sie mit ihrer Schwester 1995 gegründet hatte – später aber verliess, weil sich die Schwestern nicht mehr über die Ausrichtung einig waren.

Heimspiel in Küsnacht

Danach war es Maja Weber gelungen, den Stiftungsrat bei der Neuvergabe der begehrten Instrumente mit ihrem Stradivari-Quartett-Projekt zu überzeugen. Das Zolliker Ensemble ist neben dem österreichischen Hagen-Quartett das einzige weltweit, das nur auf Instrumenten des Geigenbau-Maestros spielt. Der Versicherungswert der Geigen beträgt über 20 Millionen Franken. Die Prämien für die vier Stradivaris, wie Weber festhält, beziffern sich auf jährlich bis zu 40 000 Franken.

Ihr Kammermusik-«Dream-Team» stellte Weber mithilfe eines international ausgeschriebenen Castings zusammen. Das Debütkonzert fand im September 2007 in der Zürcher Tonhalle statt. Seither hat sich das aufstrebende Ensemble zu einem der führenden Schweizer Streichquartette entwickelt, das Auftritte auf der ganzen Welt hat. Heute gehören die Violinisten Xiaoming Wang aus China (seit 2008) und der Aargauer Sebastian Bohren (seit 2013) sowie der in Basel geborene Bratschist mit polnischen Wurzeln, Lech Antonio Uszynski (seit 2010), dazu. Alle musizieren schon von Kindsbeinen an und haben ihre Begabung in den Dienst der Musik gestellt. Am Sonntag bescherten sie dem Publikum im voll besetzten Küsnachter Seehof sozusagen ein Heimspiel.

Namen der Instrumente

Die Zürichsee-Zeitung hat die Musiker vor dem Konzert während einer Probe getroffen. Als grosse Ehre bezeichnet Xiaoming Wang, auf der 1715 erbauten Violine namens «Aurea» spielen zu dürfen, die aus der Goldenen Periode des Geigenbauers stammt. Damals soll Stradivari seine besten Instrumente gebaut haben. Über ihre unvergleichliche Klangfülle gerät der 35-jährige Wang, der in Herrliberg lebt und Konzertmeister an der Oper Zürich ist, ins Schwärmen.

Jedes der Instrumente hat einen Namen, der auf Personen hinweist, die sie einst besassen oder die darauf gespielt hatten. Die kostbare King George-Violine von Sebastian Bohren aus dem Jahr 1710 ist nach dem englischen König George II benannt worden, der sie einst besass. «Wir haben uns auf die Fahne geschrieben», so der 30-jährige Geiger, «den perfekten, warmen und ausgeglichenen Klang, wie ihn der Geigenbauer erschaffen hat, ertönen zu lassen.»

Was er damit meint, wurde in der Probe klar: Da wird jeweils an Nuancen eines musikalischen Ausdrucks gefeilt, um das Klangideal zu treffen. Denn – so die Frage – was nützen die millionenschweren Instrumente, wenn die Musiker es nicht verstehen, sie zu beleben? Bei künstlerischen Entscheidungen herrscht echte Demokratie, alle bringen ihre Erfahrung ein.

«Wir stellen hohe Ansprüche an uns selber und haben immer etwas zu kritisieren», sagt Bratschist Lech Uszynski an, der mit seiner «Gibson» das seltenste Instrument spielt. Stradivari hat nur zwölf Violas gebaut, da diese zu seiner Zeit nur wenig gefragt waren und bei der «Gibson» war er bereits 90-jährig.

Maja Weber meint zum Ton der Geigen: «Dieser Klang soll die Menschen umschmeicheln und sie berühren.» Mit ihrem 300-jährigen Cello namens «Bonamy Dobree-Suggia» hat bereits die divenhafte Guilhermina Suggia (1885 bis1950) ihr Publikum verzückt. Weber bespielt das fein gemaserte Prachtstück seit 1999, und sie lässt es nie aus der Hand. Im Flugzeug platziert sie es in ihrer Nähe, zuhause wandert es in den Tresor. Sebastian Bohren schläft gar mit der Geige neben dem Bett.

In den Safe

Transportiert werden die Instrumente in herkömmlichen Carbon-Kästen, wie die Musiker versichern, die sie auch vor Temperaturschwankungen schützen. Bei längeren Abwesenheiten gelangen die Stradivaris in den Safe des Geschäfts Musik Hug. Dort wird ihnen auch die sogenannte «Réglage», eine Rund-um-Kontrolle verpasst – oder es werden Pflegemassnahmen wie Lackretuchen vorgenommen.

Heute Dienstag hat sich das Quartett auf den Weg ins Engadin gemacht, der ersten Station einer mehrtägigen Stradivari-Reise, die auch nach Cremona, Gersau und Hamburg führt.

Mehr Informationen zu Auftritten: www.stradivariquartett.com. (Zürichsee-Zeitung)