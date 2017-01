Körperbewusstsein ersetzt gute Vorsätze

«Wir hatten auch diesen Januar wieder Kunden, die ein Fitnessabo – wohl aus guten Vorsätzen heraus – gekauft, aber bisher noch nicht einmal abgeholt haben», erzählt eine Mitarbeiterin eines exklusiven Fitnessstudios im Bezirk Meilen. Diese Personen machten aber nur einen kleinen Teil ihrer Klientel aus.

Die typische Neujahres-Zunahme in der Mitgliederzahl bestätigen auch andere Fitnessstudios der Region. «Wenn die Leute während der Festtage zwei Wochen zu Hause sitzen und sich unwohl fühlen, weil sich das Festtagsessen auf den Hüften bemerkbar macht, wollen sie sich wieder mehr bewegen», sagt Laszlo Pinter, Teilhaber des Fitnesscenters Fitzone in Meilen.

Kein Neujahresboom

Von einem Boom könne man aber nicht sprechen, sind sich die Befragten einig. «Im Vergleich zu den letzten Jahren ist der diesjährige Neujahresanstieg kleiner ausgefallen», sagt auch Stefan Rapp, Studioleiter von Activ Fitness der Migros in Meilen. Die Anzahl der Mitglieder habe dafür im Allgemeinen zugenommen. «Das Körperbewusstsein hat sich in den letzten Jahren entwickelt», sagt Rapp. «Diejenigen, die in einem Fitnessstudio trainieren wollen, besitzen bereits ein Abo.»

Pinter, der seit 1996 als Fitnesstrainer tätig ist, nimmt ebenfalls einen Wandel im Fitnessverhalten der Bevölkerung wahr. «Bei den Jüngeren herrscht ein regelrechter Schönheitsboom», sagt er. Der generelle Trend gehe zunehmend weg vom Sport an den konventionellen Fitnessgeräten hin zu funktionalem Training. Statt an geführten Maschinen wird bei funktionalem Training mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Dabei werden nicht isolierte Muskeln trainiert, sondern es wird auf Bewegungsabläufe fokussiert.

Mehr Kunden im ganzen Jahr

Pinter hat deshalb schon vor vier Jahren das Konzept von Fitzone geändert und bietet seither diese Art von Traning an. Das Angebot stösst bei den Kunden auf Zustimmung. «Im letzten Jahr hatten wir die meisten Mitglieder seit 2012», sagt Pinter. Die Zunahme sei kontinuierlich erfolgt. Aufgrund der etwas höheren Preise – ein Jahresabonnement kostet 1850 Franken – würden vor allem etwas ältere Personen angesprochen. Damit liegt Fitzone tatsächlich im oberen Preissegment. Wer sparen will, wird bereits ab wenigen hundert Franken fündig.

Auch die klassischen Fitnessstudios wie das Activ Fitness erfreuen sich das ganze Jahr hinweg über mehr Kunden. «Die Leute kommen kontinuierlicher als früher», sagt Rapp. Von einem speziellen Trend in Bezug auf die Fitnesskurse will Rapp aber nichts wissen. «Die verschiedenen Angebote sprechen unterschiedliche Zielgruppen an», sagt er. «Auch das Zumba ist bei uns nach wie vor beliebt.» (Zürichsee-Zeitung)