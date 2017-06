Klares Ja zum nächsten Schritt für einen neuen Allmendhof

Eine übersichtliche Tabelle, mit der man die Materie schnell begreift, verlangte CVP-Präsident Etienne Ruedin an der Gemeindeversammlung in Männedorf gestern Abend vom Gemeinderat. Er möchte nicht dicke Berichte lesen müssen, sagte er. Es ging im Grunde um die Vor- und Nachteile von zwei Lösungen für das Alters- und Pflegeheim Allmendhof. Soll die Gemeinde es an eine gemeinnützige Aktiengesellschaft auslagern, oder soll sie es weiter selber führen?

Zuvor hatte Gemeindepräsident André Thouvenin (FDP) beleuchtet, in was für einem Verfahren der Gemeinderat zu seinem Entscheid gekommen war, für den Allmendhof eine Lösung mit einer Aktiengesellschaft vorzuschlagen. Gemeinderätin Heidi Burkhardt (GLP) als Vorsteherin des Ressorts Gesellschaft hatte darauf hingewiesen, dass der heutige Allmendhof aus dem Jahre 1943 stamme und darum erneuert werden müsse.

Beispiele gefragt

Um ein Neubauprojekt ging es aber gestern Abend noch nicht. Zu bewilligen war erst ein Kredit von 149 000 Franken, mit welchem ein Detailkonzept zur Ausgliederung des Heims erarbeitet werden soll. Ob es wirklich ausgelagert wird, entscheidet sich nach dem aktuellen Zeitplan in einer Urnenabstimmung im Februar 2019.

Aus der gestrigen Versammlung kamen kritische Voten gegen eine Auslagerung. Dabei sei Vorsicht geboten, das hätten jüngst die kantonalen Abstimmungen über Spital und Psychiatrie Winterthur wieder einmal gezeigt. Ob es denn wirklich Fälle gebe, wo die schnelle Entscheidung des selbstständigen Betriebs dem politischen Weg überlegen sei, wurde gefragt.

Thouvenin nannte als Beispiel einen Fall, bei dem ein Patient mit einer für das Heim neuen Demenzform eintrete und Einrichtungen nötig würden, damit der Patient nicht unkontrolliert weglaufe. Da sei der Entscheidungsweg von Heimleitung zu Heimkommission und zum Gemeinderat und zurück zu langwierig. Annalise Knöpfel als Mitglied der Heimkommission unterstützte die Absichten des Gemeinderats. Die heutige Organisation sei schwerfällig. «Die Heimleiterin muss im Heim sein und nicht an Sitzungen mit Behörden», sagte sie.

In der Eventualabstimmung unterlag Ruedins Zusatzantrag für eine tabellarische Gegenüberstellung klar. Der Projektierungskredit an sich, dem auch die CVP zustimmte, fand grossmehrheitliche Zustimmung.

Rechnung im Plus

Finanzvorsteher Giampaolo Fabris (FDP) freute sich, wieder einmal eine Rechnung präsentieren zu können, die besser als budgetiert abschliesst. Das Plus beträgt 3,43 Millionen Franken. Allerdings wies Fabris nachher darauf hin, dass ihn das Jahresergebnis ungleich weniger interessiere als der Cashflow. Das ist die Summe, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. «Männedorf lebte die letzten acht Jahre auf Pump», sagte Fabris. Ruedi Kübler (FDP), Präsident der Rechnungsprüfungskommission, unterstützte den Finanzvorsteher. Wenn die Gemeinde für ein Drittel ihrer Investitionen Bankmittel benötige, sei bei jeder Ausgabe zu fragen, ob man sie sich leisten könne.

Für eine Rechnungsgemeindeversammlung sei der Aufmarsch von 98 Stimmberechtigten gut, bemerkte der Gemeindepräsident. Anwesend waren im Gemeindesaal auch 26 Einbürgerungswillige. Allen Einbürgerungsgesuchen wurde diskussionslos zugestimmt. (Zürichsee-Zeitung)