Junge Flüchtlinge lernen Schweizer Adventsbräuche kennen

Alltag im Asylheim

Mit Zeichensprache kommunizieren

«Unser Alltag ist sehr lebendig», erzählt Martin Mennen, Leiter des Zolliker Zentrums für minderjährige Flüchtlinge, die unbegleitet in die Schweiz gekommen sind (sogenannte mineurs non accompagnés, MNA). Die Jugendlichen stehen um 7 Uhr auf – «nicht alle ganz freiwillig», wie Mennen anfügt. Dann gibt es Frühstück. «Das kennen aber viele aus ihren Herkunftsländern nicht.»



Anschliessend wird gelernt. Das Unterrichtspensum entspricht jenem an der Oberstufe der Volksschule. Deutsch steht im Fokus, aber auch Musik, Gestaltung und Sport werden unterrichtet. «Die Klassen werden dem Leistungsniveau entsprechend zusammengestellt», erklärt Mennen. «Wer bildungsaffin ist, hat zusätzlich noch Mathematik.» Am Mittagstisch gilt es das Potential für Konflikte zu vermindern. «Was die Jugendlichen nicht kennen, essen sie nicht.» Trotzdem könne es nicht jeden Tag Reis mit Poulet geben. Neues müsse vorsichtig in die Menüplanung integriert werden. «Die Schweizer Rüebli kommen inzwischen gut an.»



Um 16 Uhr ist Schulschluss. Ihre Freizeit dürfen die Jugend- lichen selbst gestalten. Viele würden sie mit ihren Smartphones verbringen, sagt Mennen. «Während dem Unterricht, beim Essen und am Abend nach 22 Uhr stellen wir das Internet im Haus ab.»



Im Alltag wird nicht mit Übersetzern gearbeitet. Ziel ist es, Deutsch als gemeinsame Sprache zu etablieren. Bis es soweit ist, wird mit Zeichensprache kommuniziert. Auf sechs Jugendliche kommt eine erwachsene Bezugsperson. Um den Überblick zu behalten, hängen in den Teambüros Fotos mit den Namen.



Die Flüchtlinge entscheiden selbst, wem sie wann über belastende Erlebnisse erzählen wollen. «Erst wenn sie sich hier sicher fühlen, lösen sich die Spannungen», beschreibt Mennen. «Vor allem nachts kommt es zu Krisen.»



Religiöse Rituale seien für viele das einzige, was ihnen von der Heimat geblieben ist. Die Mädchen aus Eritrea tragen ein auffälliges Kreuz um den Hals. «Religiöse Symbole sind erlaubt, solange sie nicht als Provokation aufgefasst werden können», sagt Mennen. (lko)