Immer mehr Velos mit Motor auf den Strassen

Immer mehr Velos verstauben im Keller. Der Grund: die Besitzer haben jetzt ein neues mit elektrischem Hilfsmotor - elegant E-Bike genannt. Mit diesem geht es viel bequemer vorwärts, die frühere Mühsal auf ansteigender Strasse ist bald vergessen und mit ihr das alte motorlose Gefährt.Einst als Vorstufe zum Rollator belächtelt, ist das E-Bike heute längst nicht mehr nur bei Senioren beliebt. Zwar sind noch immer zwei Drittel der E-Bike-Fahrer über 50 Jahre alt. Aber heute nutzen auch Berufspendler und junge Eltern mit Kinderanhänger die helfende Kraft aus der Steckdose, Lehrlinge fahren mit dem E-Bike an den Arbeitsplatz. Hobbysportler lassen sich vom Motor nicht nur auf der Strasse schieben, sondern zunehmend auch durch Feld und Wald und auf die Berge: Über 20 000 E-Mountainbikes wurden letztes Jahr in der Schweiz verkauft. Das ist eine Zunahme um gut ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Bezogen auf den gesamten Velomarkt machen die E-Montainbikes 6,4 Prozent aus, die motorbestückten Alltagsvelos 17 Prozent. Im Gesamten war also letztes Jahr jedes vierte neu verkaufte Velo ein E-Bike. Der grosse Rest, rein mit Muskelkraft bewegt, verteilt sich laut Statistik des Verbandes der Velo-Importeure auf konventionelle Alltags- und Freizeitvelos mit 28 Prozent und auf Sportvelos (Mountainbikes und Strassenrennvelos) mit 48 Prozent.

«Altersgrenze gesunken»

Das anhaltende Wachstum der E-Bikes-Verkaufszahlen zeigt sich auch rund um den Zürichsee. «Vor sechs Jahren hatten wir fünf E-Bikes am Lager, jetzt sind es über 50», sagt Roger Vonäsch, der Inhaber des Veloshop Vonäsch in Zollikon. Die Elektrovelos machen bei ihm heute über einen Viertel des Umsatzvolumens in Verkauf und Service aus. «Die Altergrenze ist gesunken», stellt Vonäsch fest. «Vor zehn Jahren kauften vor allem Leute über 50 ein E-Bike. Jetzt ist es auch ein Sportgerät.» Manch ein Benutzer kauft sich inzwischen bereits ein neues E-Bike-Modell, darum gibt es jetzt auch einen Markt für Occasionen. «Bei diesen montieren wir meist einen neuen Akku», erklärt der Händler aus Zollikon. «Sonst wäre das unfair.» Denn die Reichweite des Akkus nehme mit den Jahren deutlich ab.

Reichweite zentral

Die Reichweite ist ein zentraler Faktor für den Käufer - wenn der Akkustand unterwegs auf Null sinkt, bleiben für den Antrieb nur noch die Muskeln, und man spürt deutlich, dass ein E-Bike schwerer ist als ein anderes Velo. Die Reichweite beträgt heute etwa 100 bis 200 Kilometer. Sie hängt vom Fabrikat und vielen weiteren Faktoren ab, auch davon, wieviel Muskelkraft man auf die Pedale bringt. Für Leute, die längere Touren machen wollen, gibt es Velos, mit denen man einen zweiten Akku mitführen kann. «Das ist bei uns ein aktuelles Thema», sagt Michael Gertsch von Gertsch Trend-Bikes in Rapperswil-Jona. Was ihm zudem auffällt: Gegenwärtig verkauft er im Elektrovelo-Segment eindeutig am meisten Damen-City-Bikes, teilweise auch an Männer, die das bequemere Aufsitzen schätzen.

Computer in der Werkstatt

Gewandelt hat sich mit dem Aufkommen der E-Bikes auch die Arbeit in der Zweiradwerkstatt. «Beim Mofa-Motor konnten wir noch jedes Zahnrädchen wechseln», sagt Gertsch. «Die Akkus dürfen wir gar nicht öffnen. Das schreiben die Hersteller vor.» Die Händler bauen die Motoren nur ein und aus. Anderseits haben mit der Elektronik Diagnostikprogramme Einzug gehalten im Alltag des Fahrradmechanikers, und die Software der Motoren wird ständig weiter entwickelt. «Updaten ist heute Standard», sagt Gertsch. Während Gertsch am Zürichsee unten vor allem Citybikes absetzt, laufen in der Schwand in Richterswil, gut 150 Meter über dem See und schon näher an den Voralpen, gegenwärtig die Elektro-Mountainbikes besonders gut. Das berichtet Ruedi Reichmuth von der Velo Reichmuth, die dort ihren Standort hat. Im Moment recht gefragt sei auch ein Zwei-Gang-Modell - «da kann man in steilen Steigungen herunterschalten.»

Diverse Modelle bereits ausverkauft

Den E-Bike-Boom vergleicht Reichmuth mit dem Aufschwung der Mountainbikes in den 90-er Jahren, der das Fahrradgeschäf tdamals belebte. «Seit zwei, drei Jahren haben wir auch viele jüngere E-Bike-Käufer, so von 40 an aufwärts», stellt der Richterswiler fest. In den schönen Frühlingstagen vor Ostern hatten Reichmuth und sein Team alle Hände voll zu tun. Diverse Modelle seien für dieses Jahr bereits ausverkauft, sagt der Firmenchef. Bei den Kunden um die 70 Jahre ist Reichmuth aufgefallen, dass heute mehr von ihnen durchgehende Fahrpraxis mitbringen. «Früher war es häufiger so, dass jemand zehn Jahre lang nicht mehr Velo gefahren war und sich dann ein E-Bike zulegte», sagt er. Seit der Verbreitung der E-Bikes sei eine solche Lücke seltener. Dass die Betagten häufiger in Unfälle verwickelt seien (siehe Kasten), habe er bei seiner Kundschaft nicht beobachtet, sagt Reichmuth. Es seien eher Jüngere, so in den 40ern und 50ern, die ihm das E-Bike nach einem Unfall in die Werkstatt brächten. «Oftmals, weil sie auf der Strasse unkonzentriert waren.»

Nur wenig ganz Schnelle

Bei allen drei befragten Händlern machen die gemässigt schnellen Motoren den grössten Teil des E-Bike-Umsatzes aus. Diese bieten Tretunterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Nur wenige Prozent der Käufer wollen die schnellere Variante. Mit dieser sind bis 45 km/h möglich, man braucht aber Ausweis, Helm und Rückspiegel, bekommt eine gelbe Nummer und muss seine Fahrtauglichkeit ab dem Alter von 70 Jahren regelmässig bestätigen lassen. ()