Herrliberger stoppen Pläne für neues Dorfzentrum

Die nächsten Schritte

Neue Lösungen für Bushaltestellen und Dorfplatz gesucht

Nicht alle Teile der Vorlage, welche die Herrliberger ablehnten, waren umstritten. Dass mehrere unübersichtliche Bushaltestellen in der Dorfmitte neu angeordnet werden sollen, finden auch viele Gegner des Zentrumprojekts. Gemeindepräsident Walter Wittmer glaubt denn auch, dass viele Anliegen des Gemeinderats breite Zustimmung geniessen würden. Insbesondere eine Lösung für die beiden gefährlichen Haltestellen Harzerstrasse und Alterssiedlung bleibe dringlich. Hinzu kämen die Verengung der Forch­strasse, die Verkehrsberuhigung auf der Schulhausstrasse sowie eine freundlichere Gestaltung der Personenunterführung unter der Forch­strasse. Der Gemeinderat müsse nun diskutieren, was er mit welcher Dringlichkeit an die Hand nehmen wolle.



SVP-Vorstandsmitglied Domenik Ledergerber ruft den Gemeinderat dazu auf, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. «Er muss nun seine Energie auf der anderen Seite der Forch­strasse investieren.» Dort befinden sich im Gebiet um den Dorfplatz einige Läden, unter anderem der Volg. Mit dessen Betreiberin, der Landi, müsse man nun Gespräche führen, sagt Ledergerber. Sowohl ihn als auch Gemeindepräsident Wittmer beschäftigt es, was mit jenen Räumen in der Landi-Liegenschaft geschieht, in denen heute der Familienclub Robinson eingemietet ist. Da dieser demnächst ins Kinder­betreuungshaus zieht, braucht es eine neue Lösung.



Dasselbe gilt für das ehemalige Gebäude der ZKB, welches die Gemeinde vor kurzem ­gekauft hat. Eine sinnvolle Nutzung der Liegenschaft könne das Gebiet um den Dorfplatz beleben, sagt Ledergerber. (miw)