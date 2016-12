Herrliberg wird zum kleinen Forschungslabor

Die Bilanz ist etwas ernüchternd: Alle 57 Jungbürger hat die Gemeinde Herrliberg angeschrieben, um sie zu ihrer ersten Gemeindeversammlung einzuladen. Fünf sagten zu, drei waren am Schluss tatsächlich da. «Immerhin sind damit 5 Prozent der Jungbürger anwesend», sagte Gemeindepräsident Walter Wittmer (Gemeindeverein) vor gut zwei Wochen zum Auftakt der Gemeindeversammlung. Und den älteren Teilnehmern rechnete er vor, dass das eigentlich gar nicht so schlecht sei: Gesamthaft waren an der diesjährigen Budgetversammlung mit 247 Personen nämlich nur 6 Prozent der Stimmberechtigten vertreten. Der schweizweite Durchschnitt beträgt 9,7 Prozent.

Alt und gut gebildet

Junge Stimmberechtigte sind nicht nur in Herrliberg in der Minderheit, sondern auch anderswo stark untervertreten – etwa in Richterswil, wie dieses Jahr eine Studie belegte (ZSZ vom 30.?September). Ein Blick in die Herrliberger Versammlung zeigte zudem in einem weiteren Sinn ein einseitiges Bild. Wer ein bisschen mit Herrliberg vertraut ist, erkannte rasch, dass überdurchschnittlich viele Personen mit höherer Ausbildung sowie solche mit einiger politischer Erfahrung vertreten waren: Da sassen viele Hochschulabsolventinnen und -absolventen, ehemalige Gemeinderäte, Vertreterinnen und Vertreter von Parteien, auch ein ehemaliger Staatsanwalt war da und mit Christoph Blocher sogar ein früherer Bundesrat im Raum. Selbst für Herrliberger Verhältnisse dürfte die Zusammensetzung der letzten Gemeindeversammlung nicht repräsentativ gewesen sein.

Was aber bedeutet es, wenn nur bestimmte Personenkreise Entscheide für die Gesamtbevölkerung fällen? Fragen wie diese beschäftigt die Wissenschaft schon lange. Und just an diesem Abend wurde an der Herrliberger Versammlung ein Fragebogen verteilt, dessen Auswertung ein kleines Puzzleteil zur Beantwortung dieser Frage besteuern könnte.

In einem vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Projekt vergleichen Wissenschaftler der Universität Lugano die politische Repräsentation sowie die Entscheidungsfindung von versammlungsdemokratisch und parlamentarisch verfassten Gemeinden in der Schweiz. Die Forscher wollen also wissen, wer Gemeindeversammlungen besucht, wie sich demgegenüber Gemeindeparlamente zusammensetzen und wie die Entscheide in den beiden demokratischen Institutionen ausfallen.

Das Geld steht im Fokus

Das Forscherteam konzentriert sich dabei nur auf Beschlüsse, die Ausgaben betreffen. Aus diesem Grund waren für die Wissenschaftler die Budgetdebatten der vergangenen Wochen in Parlamenten und Gemeindeversammlungen von Interesse. «Wir wollen wissen, ob sich die Art und Weise, in der eine Legislative organisiert ist, auf die Höhe der Ausgaben auswirkt», sagt Patricia Funk, Professorin am wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Università della Svizzera italiana. Sie leitet das Forschungsprojekt zusammen mit ihrem Kollegen Stephan Litschig, der im Moment in Japan forscht und lehrt.

Das Projekt konzentriert sich hauptsächlich auf Gemeinden, welche die Form der Legislative zwischen 1945 und 2010 geändert haben. In der Regel schafften sie während dieser Zeit die Gemeindeversammlung ab und führten stattdessen das Parlament ein. Die Forscher haben sich für diese Gemeinden und den besagten Zeitraum Daten über die Ausgabenstruktur beschafft.

In der Studie berücksichtigt werden aber auch Gemeinden wie Herrliberg, die seit jeher eine Gemeindeversammlung haben. Funk und Litschig halten es für denkbar, dass Gemeindeversammlungen und Parlamente unterschiedlich ausgabefreudig sind, weil sie sich verschieden zusammensetzen. «Es ist möglich, dass an Gemeindeversammlungen nicht dieselben Personen abstimmen, die sich auch in ein Parlament wählen lassen würden», sagt Funk.

Um zu erfahren, wer überhaupt an Gemeindeversammlungen teilnimmt, haben die Wissenschaftler in den vergangenen Wochen nicht nur in Herrliberg, sondern auch an anderen Versammlungen im Kanton Zürich einen Fragebogen verteilen lassen, «Wir erfahren so, welche Gruppen unter- oder überrepräsentiert sind», sagt Funk.

Herrliberger machen brav mit

Über 60 Gemeinden im Kanton haben sich an der Umfrage beteiligt. «In der Zürichseeregion haben sich sieben dazu bereit erklärt, solche Fragebogen zu verteilen», sagt Funk, ohne die Namen der einzelnen Gemeinden zu nennen. Mit Hilfe des Fragebogens werden nun von den politisch aktiven Bürgern Alter, Geschlecht, Ausbildung, Grösse des Haushalts sowie Zahl und Alter der Kinder erhoben. «Wir erkundigen uns auch nach den Familienstrukturen, um darüber Aufschluss zu erhalten, ob junge Eltern aufgrund ihrer familiären Situation überhaupt Gemeinde-versammlungen besuchen können», sagt Funk.

Die Datenerhebung ist noch nicht abgeschlossen und es treffen noch immer vereinzelte ausgefüllte Fragebogen im Institut ein. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Rücklauf», sagt Funk. Aus Herrliberg gingen beispielsweise rund 100 der potenziell 247 Fragebogen ein, also gut 40 Prozent.

Gemeindepräsident Walter Wittmer wäre wohl begeistert gewesen, wenn die Erfolgsquote bei der Einladung der Jungbürger nur annähernd so hoch gewesen wäre. Seine Erwartungen waren aber realistisch – und er freute sich so sehr über die drei erschienen neuen Stimmberechtigten, dass er jedem einzelnen die Hand schüttelte und ein kleines Präsent überreichte. (Zürichsee-Zeitung)