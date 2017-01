Grosser Sachschaden bei Brand in Stäfa

Da war Rauch. Viel Rauch. "Es rauchte aus allen Fenstern des Einfamilienhauses", berichtet ein Augenzeuge, der aus nächster Nähe mitbekam, wie ein Einfamilienhaus an der an der Laubstenstrasse in Stäfa zu brennen begann. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall vom Samstagnachmittag (14.1.2017). Um etwa 15.45 Uhr hätten die Bewohner des Hauses die Rettungskräfte alarmiert, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. "Wir rückten mit 25 Mann aus, um den Brand zu löschen", sagt Feuerwehrhauptmann Hanno Huber. Die Feuerwehr Stäfa hätte den Brand schnell löschen können, aufgrund der starken Rauchentwicklung dauerte der Einsatz aber dennoch gut zweieinhalb Stunden. Das Feuer war in einem Bastel- bzw. Hobbyraum im Erdgeschoss ausgebrochen, verursachte aber im ganzen Haus Russschäden. Die Schadenhöhe beträgt mehrere zehntausend Franken, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Drei Personen landeten im Spital

Aufgrund des starken Rauches mussten die drei Hausbewohner nach den Löschversuchen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gefahren werden. "Sie konnten das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen", schreibt die Kantonspolizei. Zurzeit ist noch unklar, weshalb das Feuer ausgebrochen ist. Eine technische Ursache steht jedoch im Vordergrund. Entsprechende Ermittlungen durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich sind im Gange. (zsz.ch)