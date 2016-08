Gleich beide Buchhandlungen im Bezirk wechseln ihre Besitzer

Auf die 37 Jahre, die sie in der Buchhandlung Wolf gearbeitet hat, schaut Ursula Bieri gerne zurück. Nun hat die 67-Jährige ihr Geschäft im Herzen von Küs nacht verkauft. Sie ist damit nicht die einzige im Bezirk Meilen, auch Rudolf Kupper gibt seine Buchhandlung in neue Hände: Der Stäfner Buchladen wird ab 1. November an einem neuen Standort wieder eröffnet. Dass die beiden verbleibenden Buchhandlungen im Bezirk praktisch zeitgleich den Besitzer wechseln, ist allerdings Zufall. «Es ist nicht selbstverständlich, dass man in der heutigen wirtschaftlichen Situation eine Nachfolge findet», sagt Bieri. In Kontakt gekommen mit Stephan Winiger, dem neuen Besitzer der Buchhandlung Wolf, ist sie durch einen gemeinsamen Bekannten. «In der Buchhändlerszene weiss man, wo die älteren Buchhändler sind», verrät Bieri. Geholfen haben mag auch ihre Teilnahme an einem Kurs, wie man als Buchhändler sein Geschäft übergeben kann. «Da wurde offenkundig, dass Ursula Bieri jemanden sucht», sagt Winiger.

Positiver Trend

Veranstaltet werden solche Kurse in den letzten Jahren durch den Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband. «Wir vermitteln dabei Informationen, wann und wie man die Nachfolge am Besten einfädelt», erläutert Dani Landolf, Geschäftsführer des Verbandes. Die Kurse scheinen Wirkung zu zeigen. «Es ist in letzter Zeit öfters der Fall, dass Buchhandlungen wieder Nachfolger finden», sagt Landolf; vor drei, vier Jahren hätten noch diverse Geschäfte aufgrund fehlender Nachfolger schliessen müssen, «darauf wollten wir reagieren.»

Schliessen musste Ende 2010 auch die Buchhandlung am Kreisel in Feldmeilen – weil kein Nachfolger gefunden wurde. Inzwischen gebe es aber trotz des schwierigen Umfelds im Buchhandel auch wieder Eröffnungen, macht der Fachmann Mut. Als Beispiel nennt Landolf etwa die neu eröffnete Filiale des Spiel- und Leseladens in Rapperswil-Jona, ein Geschäft, das Kinderbücher im Angebot hat.

Für Stephan Winiger ist der Bezirk Meilen Neuland. Erst vor Kurzem ist er mit seiner Frau Bettina Graf Winiger, welche die Administration übernimmt, nach Küsnacht gezogen. Zuvor arbeitete er in einer unabhängigen Grossbuchhandlung in Basel. «Ich fand es schon länger eine sehr schöne Vorstellung, ein eigenes Geschäft zu haben», sagt der 52-Jährige und ergänzt, dass man in seinem Alter Nägel mit Köpfen machen müsse.

Winiger schaut positiv in die Zukunft. Er habe in den letzten Tagen im Gespräch mit Kunden festgestellt, dass viele froh seien, wenn sie nicht nach Zürich müssten, um ein Buch zu kaufen. «Frau Bieri hat das gut gemacht, die Buchhandlung Wolf ist ein schönes Geschäft an einem idealen Standort», sagt der neue Inhaber. Er will das Sortiment an englischen und französischen Büchern ausbauen. Ein Wermutstropfen ist die Tatsache, dass eine der bisherigen Angestellten der Buchhhandlung Wolf nicht weiter beschäftigt werden kann. «Wir haben uns die gesamten Lohnausgaben angeschaut und es liegt leider nicht drin», sagt Winiger. Es sei besser jetzt jemanden gehen zu lassen und später wenn möglich wieder aufzustocken.

Neuer Name, neuer Ort

Auch die Buchhandlung Kupper in Stäfa steht vor Veränderungen. Sie wird ab dem 1. November neu von Sandra Bellini unter dem Namen Buchhandlung Bellini geführt. Mit dem Besitzerwechsel geht zudem ein Ortswechsel einher: Von der Bergstrasse 13 zieht der Buchladen an die Goethestrasse 5, in die neu umgebauten Räumlichkeiten, in denen zuvor Foto Sabater war. Die Übergabe vom jetzigen Besitzer Rudolf Kupper an Sandra Bellini ist anders gelagert als diejenige in Küsnacht. Bei Sandra Bellini handelt es sich um eine Mitarbeiterin, die seit 2012 in der Buchhandlung tätig ist. Kupper selbst, der das Traditionsgeschäft 1962 von seinen Eltern übernommen hat, hört mit 70 Jahren aus Altersgründen auf.

«Es war anfangs kein Ziel von mir, dass Geschäft zu übernehmen, aber im Laufe der Zeit hat sich diese Option herauskristallisiert», erklärt Bellini. Die Quereinsteigerin war in den letzten Jahren Teamleiterin und die rechte Hand von Rudolf Kupper. «Ich fand, dass es sinnvoll ist, mit dem Besitzer auch gleich den Standort zu wechseln», erklärt die 45-Jährige. Ein Vorteil des neuen Orts sei zudem, dass er nicht nur drei Parkplätze biete, sondern sich auch in der Nähe des alten Geschäftes befinde.

«Es ist nicht so, dass Kupper rote Zahlen schreibt», sagt Bellini bestimmt. Aber auch sie setzt auf kreative Lösungen, um im Buchmarkt zu bestehen. So betreibt die Stäfner Buchhandlung etwa einen eigenen Webshop, wo man Bücher bestellen und im Laden abholen kann. «Ich plane zudem, vermehrt Lesungen durchzuführen», gibt die neue Inhaberin einen Ausblick.

Während Rudolf Kupper noch zwei Monate in seiner Buchhandlung das Zepter in der Hand hält, hat Ursula Bieri am Freitag mit einer Lesung der Autorin Johanna Lier ihre Verabschiedung gefeiert. Nachdem Kupper und Bieri ihre Nachfolge regeln konnten, liegt es nun an Sandra Bellini und Stephan Winiger, wirtschaftlich zu bestehen. (Zürichsee-Zeitung)