Gericht weist Beschwerde einer Lampenfirma gegen Meilen ab

Vier Jahre dauern die Bauarbeiten für die Erweiterung der Schulanlage Feldmeilen. Die erste Etappe ist im Gang. Insgesamt rechnet die Gemeinde Meilen mit Kosten von 36,5 Millionen Franken für die Erweiterung. Knapp 400 000 Franken davon, also etwas mehr als ein Prozent, sind für den Kauf von Lampen und Leuchten vorgesehen. Für die Lieferung der Leuchtkörper hatte Meilen fünf Angebote erhalten. Den Zuschlag gab die Gemeinde einem Bewerber, der für 395 660 Franken verlangte. Auf Platz 2 in der Ausmarchung kam ein Konkurrent, der für für 491 660 Franken zu liefern versprach.

Im Ermessensspielraum

Vom Preis her, der bei weitem das gewichtigste Kriterium bei der Vergabe darstellt, war die Nummer 2 also klar unterlegen. Sie erhob dennoch Beschwerde beim Verwaltungsgericht und verlangte, dass sie den Auftrag für die Lieferung bekomme.

Ihr Rechtsanwalt beanstandete unter anderem die Punkteverteilung beim Kriterium «Fachpersonal/Verfügbarkeit», wo die Gemeinde Meilen sowohl bei der Nummer 1 wie bei der Nummer 2 Abzüge gemacht hatte. Die Beschwerdeführerin verlangte eine andere Punkteverteilung, bei der sie besser weggekommen wäre.

Das Verwaltungsgericht kam insgesamt zum Schluss, dass die Gemeinde Meilen innerhalb ihres Ermessensspielraums gehandelt habe, und wies die Beschwerde in allen Punkten ab. Die unterlegene Firma muss die Gerichtskosten übernehmen und Meilen eine Parteientschädigung von 1500 Franken zahlen. Dies legt das Verwaltungsgericht in seinem Entscheid fest, den es am Montag veröffentlichte. Die unterlegenene Partei wird darin nicht namentlich genannt. Sie kann den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen.

Diesmal keine Verzögerung

Bereits vor dem Baustart in Feldmeilen war eine Einsprache erfolgt. Auch damals kam sie von einem unterlegenen Bewerber, und auch damals bekam die Gemeinde vor Verwaltungsgericht vollkommen recht. Doch wegen der damaligen Einsprache, die den Aushub betraf, verschob sich der Baubeginn um vier Monate. Statt schon im Herbst 2015 erfolgte der Spatenstich im Februar 2016.

Die Beschwerde des unterlegenen Lampenlieferanten führte zwar zu keiner Verzögerung der Bauarbeiten. Gemeinderätin Irene Ritz-Anderegg (SP) als Präsidentin der Objektbaukommission findet den Trend zu mehr Beschwerden aber ganz allgemein unerfreulich. Die Parteientschädigung deckt die Anwaltskosten der Gemeinde bei weitem nicht. «Jeden Franken, den wir hier verbrauchen, würde ich viel lieber in den Schulhausbau investieren,» sagt die Politikerin. (Zürichsee-Zeitung)