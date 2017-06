Gasflaschen zündeten beim Befüllen: Rentner verletzt

Ein 75-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Feldbach (Hombrechtikon) schwere Brandverletzungen erlitten. Er hatte vor einem Bauernhaus in der Nähe des Bahnhofs Feldbach mit Gasflaschen hantiert, die er an einer dort installierten Gas-Tankstelle auffüllen wollte. Dabei brach ein Feuer aus, wobei die Ursache laut der Kantonspolizei Zürich bis jetzt noch unklar ist. Die Untersuchungen dauern an.

Erheblicher Sachschaden

Die Gasflaschen gehörten zu einem Heissluftballon, der sich auf dem Anhänger eines Transportfahrzeugs befand. Der Mann erlitt Brandwunden zweiten Grades und musste von der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Donnerstag war er noch immer in Behandlung.

Die Feuerwehr von Stäfa und Hombrechtikon war am Mittwochabend um 17.45 alarmiert worden. Sie konnte den Brand gemäss Kommandant Daniel Brandenberger rasch löschen. Der Transporter und der Anhänger mit dem Heissluftballon wurden jedoch total zerstört. Die Schadenshöhe übersteigt 100'000 Franken. Am Gebäude entstand hingegen kein Schaden. Die Rauchwolken waren am Mittwochabend in der Region am oberen Zürichsee gut sichtbar. (rpf)