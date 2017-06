Die Sorge war am Montagabend gross als die 103 Jahre alte «Stadt Rapperswil» nicht mehr vom Steg in Küsnacht ablegen konnte. Der Raddampfer hatte bereits die letzten beiden Saisons auf dem Zürichsee wegen Reparaturen fast komplett in der Werft verpasst. Diesmal konnte die «Stadt Rapperswil» wenigstens, nachdem die Passagiere auf andere Schiffe umgestiegen waren, aus eigener Kraft nach Zürich-Wollishofen zurückkehren.

Jetzt kommt die gute Nachricht von der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG): Die Ursache der Störung wurde behoben. «Es war ein Problem mit dem Brenner, und zwar mit dem Flammwächter», erklärt ZSG-Sprecherin Conny Hürlimann. Das Sichtglas dieses Geräts war gesprungen.

Wie ein Notstopp

Der Flammwächter ist ein Sicherheitsteil der Dampfmaschine. Er hat die Funktion, die Ausbildung der Flamme im Befeuerungssystem zu kontrollieren. Bei Ausfall der Flamme schliessen sich sofort automatisch die Sicherheitsventile für den Brennstoffzufluss. So verhindert der Flammwächter die Ansammlung von unverbrannten Treibstoff in der Maschine. Ist der Flammwächter defekt, löst er gleichsam einen Notstopp aus – ähnlich wie ein kaputtes Elektrogerät zuhause die Sicherung herausspringen lässt.

«Der Flammwächter ist nun repariert und funktioniert wieder», sagt Conny Hürlimann. Bereits am Mittwochnachmittag fand ein Test des Gesamtsystems statt. Das erfreuliche Resultat: Schon ab Donnerstag kann die «Stadt Rapperswil» wieder ihren Dienst auf dem Zürichsee aufnehmen. (Zürichsee-Zeitung)