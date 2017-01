Erlenbachs Alterswohnheim wird jetzt von Privaten betrieben

Am 20. Januar folgt Herrliberg

Das Alters- und Pflegeheim Im Rebberg in Herrliberg ist ­genau wie sein Erlenbacher ­Pendant per 1. Januar 2017 an die private Betreiberfirma Senevita AG übergegangen. Die offizielle Schlüsselübergabe wird dort am Freitag, 20. Januar, ­erfolgen, teilte die Senevita mit. Also nicht am 20. Februar, wie am 31. Dezember in dieser Zeitung zu lesen war.



Zusammen mit zwei Übernahmen im Kanton Bern wächst die Senevita auf aktuell 26 Betriebe in verschiedenen Kantonen an. Sie gehört zur französischen Orpea- Gruppe, die unter anderem auch in Deutschland, Österreich und ­Italien tätig ist. In den 26 Heimen in der Schweiz sind gegen 2000 Personen angestellt. (uk)