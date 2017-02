Erheblicher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Am frühen Sonntagabend ging der Notruf ein, dass es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses brenne, wie die Kantonspolizei am Montagmorgen informierte. Die Feuerwehr Stäfa sei daraufhin sofort ausgerückt und bekämpfte das Feuer. Durch den Brand und den Russ entstand in der Wohnung ein Sachschaden, der auf einige zehntausend Franken geschätzt wird. Die restlichen Wohnungen in der Liegenschaft seien jedoch nicht tangiert.

Die Brandursache sei im Moment noch unklar und müsse durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich noch eruiert werden. (past)