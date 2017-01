Er will mehr Menschen für die Milizarbeit gewinnen

Es ist ein kalter Januarmorgen, in der Uetiker Krone aber ist es schön warm. Durch das Fenster des Restaurants sieht man den Hafen. «Der See ist für mich ein Ort der Erholung, Inspiration und Ruhe», sagt Kantonsrat Chris­tian Hurter (SVP). Er ist ein begeisterter Segler, ein See­bueb, der in Oberrieden aufgewachsen ist und seit einigen Jahren mit seiner Familie in Ueti­kon lebt.

Nicht weit vom Hafen liegt die Chemie Ueti­kon. Mit dieser hat sich Hurter im vergangenen Jahr oft befasst, da auf dem alten Fabrikgelände eine neue Kantonsschule entstehen wird. Das Gymnasium, sagt der 52-Jäh­rige und nimmt einen Schluck von seinem Café crème, sei eine grosse Chance für Ueti­kon, da nebst der Schule auch öffentlicher Raum am See für die Bevölkerung ent­stehe. Hur­ter, der in Ueti­kon eine Firma für Bau- und Immobilienmanagement führt, sagt aber auch: «Hingegen ist es ein Wermutstropfen für mich, dass der Standort des Provi­soriums nie einer überregionalen Prüfung unterzogen wurde – unabhängig vom Standort der defini­tiven Schule.»

Ein Rädchen im Getriebe

In seinem ersten Jahr als Kan­tons­rat hat Hurter vor allem der Budgetprozess beeindruckt. «Es ist ein riesiges Geschäft, das der Kantonsrat Jahr für Jahr bewältigen muss», sagt er. «Da steckt viel Arbeit dahinter, und sehr viele Leute wirken mit.» Wohl auch deshalb ist dem Mitglied der kantonsrätlichen Ge­schäfts­prüfungskommission bewusst, dass die Abgeordneten nur ein Rädchen im Getriebe sind. Als Einzelner unter 180 Parlamentariern könne er in Abstim­mungen wenig bewirken, sagt Hurter. «Als Einzelner mit einer guten Idee, die breit abgestützt ist, kann man dagegen sehr viel bewegen.»

Was wäre denn eine gute Idee? Hurter lacht, so schnell schüttelt niemand eine zündende Idee aus dem Ärmel. Es gibt aber viele Themen, die ihn beschäftigen: Respekt vor dem Privateigentum, Schutz vor staatlicher Umverteilung – klassische bürgerliche An­lie­­gen, über die Hurter lange ­re­den könnte. Auch eine unabhängige Energieversorgung ist ihm wichtig. Voreiliges Abschalten der Atomkraftwerke bei gleichzeitigem Import von Braunkohleenergie sei kein vorausschauender und guter Weg, findet er.

Freiwillige vor!

Ein besonderes Anliegen ist für ihn zudem die Stärkung des Milizsystems: Früher seien Leute, die sich engagiert hätten, geachtet worden. Das sei heute nicht mehr so, es habe ein Wertewandel stattgefunden. «Da müssen wir dagegenhalten», sagt Hurter. «Sonst finden wir keine Leute mehr, die für etwas einstehen wollen.» Als Präsident der SVP-Bezirkspartei Meilen weiss er, wie schwierig es ist, kompetente Leute zu finden, die sich langfristig für eine Sache einsetzen wollen. «Es bräuchte ein Anreizsystem für Personen, die Milizarbeit leisten.»

Hurter, der auch Vizepräsident der Uetiker Rechnungsprüfungskommission ist, denkt dabei nicht nur an Politiker, sondern auch an all jene Menschen, die Ämter in Vereinen ausüben. Er selber war mehrere Jahre Präsident der Seglervereinigung Oberrieden und auch in der Feuerwehr aktiv. Solche Engagements seien unglaublich wichtig und sollten entsprechend gewürdigt werden, findet er. Hurter kann sich vorstellen, dass Leute, die Milizarbeit leisten, in irgend­einer Form steuerlich zu begünstigen, je nach Arbeitsaufwand oder Funktion. Wie das im Detail aussehen könnte, weiss er zwar noch nicht – aber immerhin: Da ist eben doch eine Idee, die man weiter verfolgen könnte. (Zürichsee-Zeitung)