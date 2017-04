Eine künstlerische Begegnung von Malerei und Literatur

Die aus dem Thurgau stammende Malerin, Grafikerin und Zeichnerin Helen Dahm (1878 bis 1968) lebte ab 1919 bis zu ihrem Tod in Oetwil. Ihre früheren Künstlerjahre erlebte sie in der Stadt Zürich und in der Kunstmetropole München, wo sie mit der Gruppe des «Blauen Reiters» in Berührung kam und eine frühe Vertreterin des Expressionismus wurde. Danach verbrachte sie fast fünf Jahrzehnte in einem Hausteil eines Bauernhofs im Oetwiler Dorfteil Ägertenwis.

Romantiker und Zerrissener

Was sie an floraler Pracht vor ihrer Tür und auf Spaziergängen in der nahen Umgebung entdeckte, hielt sie in ihrer Kunst fest. Neben der gegenständlichen Malerei besteht ihr Werk aus abstrakten, aber auch mystischen und religiösen Werken. Sie galt zeitlebens als eine der eigenwilligsten Figuren der Schweizer Kunst des letzten Jahrhunderts. 1954 wurde Helen Dahm als erste Frau mit dem Kunstpreis der Stadt Zürich gewürdigt.

In einem seiner Briefe aus dem Jahr 1932 beschreibt sich Albin Zollinger (1895 bis 1941) wie folgt: «Ich bin in Zürich geboren, aufgewachsen aber in Rüti, Zürcher Oberland, was ich für wichtig halte, denn diese schöne, etwas nach der Rückseite der Welt sich weglehnende Landschaft ist es, die mein Inneres, also auch die Art meines Künstlertums gemacht hat.» Als Dichter kannte Zollinger nur einen paradiesischen Fluchtort, seine Kindheitslandschaft zwischen Greifensee und Bachtel.

In seiner Lyrik beschreibt er diese Landschaft als traumhaft mythisiert, realistischer gibt er sie in seinen Romanen «Pfannenstiel. Die Geschichte eines Bildhauers» und «Bohnenblust oder die Erzieher» wider. Dennoch war der Romantiker auch ein Zerrissener, der in brillanten Essays politische Missstände bekämpfte. Daneben erfüllte er ein Pensum als Lehrer. Heute würde man Zollinger als Workaholic bezeichnen. Kein Wunder ist er im Alter von nur 49 Jahren einem Herzinfarkt erlegen.

Dialog zwischen den Künsten

Es ist nicht bekannt, ob sich Helen Dahm und Albin Zollinger je begegnet sind. Das stört den Kunsthistoriker Sandi Paucic wenig. «Den Dialog zwischen Malerei und Literatur finde ich spannend», sagt der wissenschaftliche Berater des seit 2008 bestehenden Helen-Dahm-Museums. Seit seiner Gründung hat es einzig die namensgebende Künstlerin in den Fokus seiner alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellungen gestellt.

«So wie Albin Zollinger die Landschaft poetisch erfasst hat, so hat Helen Dahm die Hügel, Wälder, Wiesen, Obstbäume und Gehöfte in allen Jahreszeiten immer wieder gemalt», erklärt Paucic. Er ist begeistert von Zollingers Werk und hat darum die Gegenüberstellung der beiden Kunstschaffenden gewagt.

Die neue Ausstellung ist die sechste Schau, die Sandi Paucic im Auftrag der Helen-Dahm-Gesellschaft konzipiert, die den Nachlass der Künstlerin verwaltet. Dazu hat er die junge Germanistikstudentin Ann-Sophie Bosshard mit ins Boot geholt. Die Erwähnung der 19-Jährigen Zürcherin ist ihm wichtig, da ihr Mitwirken dazu beitragen soll, die Oetwiler Künstlerin einer neuen Generation näher zu bringen. Die Studentin hat etliche Stunden in der Zentralbibliothek in Zollingers Nachlass recherchiert.

Die ausgewählten Texte sind zum einen als Faksimiledruck in Vitrinen ausgestellt. Zum andern stehen dem Museumsbesucher Audio-Guides mit Kopfhörern zur Verfügung. Darauf liest Helmut Vogel Auszüge aus dem Werk Zollingers. «Mit diesen Texten im Ohr vor den jeweiligen Bildern entsteht eine spezielle Stimmung», findet der Ausstellungsmacher.

Max Frisch beeindruckt

Ein Text widmet sich gar der Aussicht aus einem der Museumsfenster, das nach Norden ausgerichtet ist. Man blickt auf die welligen Hügel des Oberlands mit den derzeit blühenden Obstbäumen und den von Löwenzahn übersäten Wiesen. Die ruhige klare Stimme von Helmut Vogel trägt dazu bei, dass beim Lauschen und Schauen eine meditative Stimmung in einem entsteht.

Sogar Max Frisch ist, so weiss es der Kunsthistoriker, immer wieder beeindruckt gewesen von Albin Zollinger. Die beiden seien sich einmal in einer Beiz im Dorf begegnet und sofort ins Gespräch gekommen. Danach wollten sie sich wieder treffen, doch der frühe Tod Zollingers hat ihre Pläne durchkreuzt. In seinem «Tagebuch 1946-49» hält Frisch fest: «Nie werde ich über den Pfannenstiel wandern, ohne dass ich länger oder kürzer an den Dichter denke, den ich von allen zeitgenössischen Landsleuten am meisten liebe, nämlich an Albin Zollinger, der diese Landschaft ein für allemal dargestellt hat.»



Die Ausstellung am Chilerain 10 in Oetwil ist am Samstag, 15. April, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Sie dauert bis im Sommer 2018 und ist jeweils am 1. Sonntag (10 bis 13 Uhr) und am 3. Samstag (13 bis 17 Uhr) des Monats geöffnet. (Zürichsee-Zeitung)