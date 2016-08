Ein Weidling zum Jubiläum

Diesen kleinen und nicht ganz unerwarteten Seitenhieb musste Regierungsratspräsident Mario Fehr (SP) am Samstagvormittag einstecken. Meilens Gemeindepräsident Christoph Hiller (FDP) meinte nämlich in seiner Ansprache, dass bei einer Schiffstaufe in gewisser Weise ein Schleier gelüftet werde, auch wenn es sich dabei nicht um eine Burka handle. Es war dies eine Anspielung auf Fehrs kürzlich gemachte Aussage, als er sagte, dass Burkas nicht hierhergehörten.Eine solche Verschleierung wäre ein Bruch mit der nautischen Tradition gewissen. Und an diesen Säulen wollte der Seerettungsdienst (SRD) Meilen­Uetikon anlässlich seines 100­jährigen Bestehens mit Garantie nicht rütteln – schon gar nicht in seinem Stammquartier im Seeretterhüsli beim Ländeli in Obermeilen.

Immer wieder in Not

Mit dem Zürcher Sicherheits­direktor erwies der höchste Vertreter sämtlicher Rettungsdienste des Kantons den Meilemer und Uetiker Seerettern die Ehre. Der Adliswiler betonte in seiner Ansprache denn auch, dass es hochqualifizierte Rettungsdienste brauche, um dieSicherheit am und im grössten kantonalen Gewässer zu wahren. «In dieser Hinsicht war der Seerettungsdienst Meilen-Uetikon einer der ersten Sicherheitsverbunde am See und leistete somit ein wichtiges Stück Pionierarbeit», sagte Mario Fehr vor den geladenen Gästen. Dazu zählten der gesamte Gemeinderat von Meilen, zahlreiche Vertreter der Uetiker Behörde sowie Vertreter des Kantons, der Gemeinde, der Seepolizei und der Feuerwehr.

Als der Seerettungsdienst als Milizorganisation, noch während in Europa der Erste Weltkrieg wütete, seine Tätigkeit aufnahm, forderte der Zürichsee immer wieder seine Opfer. Regelmässig gerieten Segler oder Bootsfahrer in Seenot, da die technischen Hilfsmittel noch sehr rudimentär waren.

Primitive Mittel

Zu Beginn waren auch die Mittel der Seeretter eher primitiv, wie Obmann Eric Müller anmerkte. Mit Ruderbooten eilten die freiwilligen Helfer Leuten in Seenot zu Hilfe. Als Unterstützung des SRD fungierte die Jachtwerft Portier. Der Franzose Felix Portier, der 1914 zum traditionellen Fischerbootsbauer dazustiess, verfügte über eine grosse Erfahrung in Sachen Schifffahrt.

1943 ging der Seerettungsdienst mit der Meilemer Werft einen Vertrag ein. In den Folgejahren schufen die Seeretter immer wieder modernere Boote an: ein erstes Motorboot, ein Kabinenboot und zuletzt vor fünf Jahren die Stürmer, ein hochmodernes Rettungsboot mit 500 PS, welches weltweit in Häfen und auf hoher See zum Einsatz kommt. Christoph Hiller kennt die politische Dimension solcher Anschaffungen aus eigener Erfahrung, obwohl er kein Böötler sei, wie er eingangs erwähnte. Dennoch habe er eine «enge politsch-emotionale Bindung mit dem Seerettungsdienst», sagte Hiller.

Erste Amtshandlung

Als der Jurist und Generalstabsoffizier 2007 in die MeilemerExekutive gewählt wurde und dort das Ressort Sicherheit übernahm, musste er als allererste Amtshandlung seinen Gemeinderatskollegen ein Geschäft präsentieren, das direkt mit dem SRD zusammenhing: die Anschaffung eines neuen Rettungsbootes des Typs Weidling in der Höhe von 90 000 Franken. Ein Geschäft, bei dem der frischgewählte Sicherheitsvorstand gleich mit acht zu eins überstimmt worden war. Später wurde dann doch ein Weidling angeschafft. Dieser erhielt nun pünktlich zum Jubiläum eine Schwester. Und wie es die Tradition vorsieht, braucht jedes Schiff eine Taufpatin – eine Frau. Deshalb übernahm die in Meilen wohnhafte Moderatorin und Sängerin Sandra Studer dieses Amt. Immerhin ist sie bereits Gotte eines Mädchens und eines Seelöwen, aber noch nie sei sie Patin eines Schiffes geworden. «Ich steigere mich in dieser Hinsicht eindeutig, was das Volumen der Täuflinge angeht», sagte Studer.

Ständchen von Studer

Zum Taufakt steuerte sie dann prompt ein Ständchen bei, und zwar ein eher unbekanntes Chanson von Mani Matter mit dem Titel «Dr Herr Zehnder und sy Teetasse». Es seit schwierig gewesen, ein Mani­-Matter-­Lied zu finden, das ansatzweise mit dem Wasser beziehungsweise mit Schiffen zu tun habe, sagte Studer, die für ihren Auftrittanlässlich eines Musikttheater­abends am Theater Rigiblick in Erinnerung an den Mundart- ­Liedermacher einige seiner Lieder einstudiert hat.

Begleitet von Wasserfontänen und Salutschüssen, taufte Sandra Studer anschliessend den Weidling auf den Namen Sprinter, der nun also die Flotte des Seerettungsdienstes Meilen-­Uetikon komplettiert. Einen Abschluss fand im Übrigen auch der verbale, aber keinesfalls bösartig gemeinte Schlagabtausch zwischen Regierungspräsident Fehr und Gemeindepräsident Hiller. Fehr schenkte Hiller nämlich nebst einem Badetuch eine knallgelbe Badekappe der Seepolizei und stellte damit klar, dass eine Teilverschleierung in einer liberalen Gesellschaft auf dem Zürichsee dann sein darf, wenn diese zum Erkennen von Badegästen und damit indirekt zur Sicherheit beiträgt. (Zürichsee-Zeitung)