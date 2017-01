Ein Stäfner Newcomer tobt sich an der Photo 17 aus

Photo 17

Die Ausstellung Photo 17 findet vom 6. bis 10. Januar in der Maag-Halle in Zürich statt. Unter den mehr als 150 Fotografen sind dieses Jahr auch acht Künstler aus dem Bezirk Meilen.



Dominik Lang aus Stäfa zeigt in seiner Arbeit «Urban Shapes» städtische Bauten aus Berlin und Zürich. Sein Fokus liegt auf den architektonischen Formen, der Belichtung und Ästhetik.



«Papierwerkstatt» heisst das Projekt von Eunji Kim aus Hombrechtikon, das Fotos von Papierwerkzeugen zeigt.



Die Fotografien von Caroline Micaela Hauger aus Küsnacht bilden ganz nach ihrem Motto «Human Structures» menschenähnliche Gebilde aus Bäumen, Steinen und Pflanzen ab. «Der Betrachter entscheidet, was er darin erkennt», sagt die Künstlerin.



Der Schwarz-Weiss-Kontrast der Bilder von Alexander Mueller aus Stäfa soll den Blick auf das Wesentliche lenken. «Die dargestellte Natur scheint sich in abstrakten Formen aufzulösen», beschreibt er seine Arbeit.



Versteckte Strukturen der Bergwelt macht Mischa Crumbach aus Herrliberg in seiner Serie «Design by Earth» sichtbar: «Die Formen und Farben der Mineralien im Millimeterbereich beflügeln unsere Fantasie.»



«Stillleben» heisst das Projekt des Küsnachters Michael Kindermann. «Meine Bilder lassen genug Raum für die eigene Interpretation», beschreibt Kindermann diese.



Unübliche Aussichten der Toskana zeigt Werner Mäder aus Uetikon. Aus acht Bildern mit Schwarz-Weiss-Kontrasten komponiert Mäder ein Ganzes.



«Alexandra» heisst die Serie von Stephan Brauchli aus Zollikon. Der Autodidakt glaubt an ehrliche Arbeiten und will das Motiv unverfälscht wiedergeben, wie er sagt. (lko)