Ein Garten im Zeichen der Schmetterlinge

Wer das Törchen zu Georgina Brandenbergers Garten aufstösst, findet sich in einem Biotop wieder, das alle Sinne anspricht: Kräuter verströmen einen betörenden Duft, ein Milan stösst gellende Schreie aus und optisch gibt es eine immense Vielfalt an Pflanzen zu entdecken. Dass der Garten am Rande von Oetwil von Pro Natura für seine Naturnähe mit zwei Schmetterlingen ausgezeichnet wurde, ist exemplarisch, denn er steht ganz im Zeichen des Schmetterlings.

Einen alten Schuppen hat Brandenberger in ein Schmetterlingshaus, einen Zufluchtsort für Schwalbenschwänze, umgewandelt. Diese Schmetterlingsart schlägt den Betrachter mit ihren prachtvollen schwarz-gelben Flügeln mit roten Tupfen in ihren Bann. In mehreren Terrarien päppelt die Oetwilerin die Tiere auf. «Die Metamorphose ist wahnsinnig spannend», benennt sie, was sie an den Sommervögeln so fasziniert. Zahlreiche Eier, Raupen und Puppen befinden sich in Brandenbergers Obhut. Sobald die daraus geschlüpften Schmetterlinge flugfähig sind, entlässt sie diese in die Freiheit. Ihr Ziel ist es, die farbenprächtigen Tierchen vor Parasiten wie der Schlupfwespe zu bewahren. «Schlupfwespen sind gefährlich für Schwalbenschwänze, sie befallen bereits die Eier, aber auch die Raupen», erzählt die Kinderpsychiaterin. Bei einem solchen Befall schlüpfe kein Falter mehr, sondern Hunderte Schlupfwespen aus der Puppe.

«Biodiversität ist das, was einen naturnahen Garten ausmacht.»Georgina Brandenberger

Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Schmetterlinge sind auch viele Pflanzen, die auf den gut 1000 Quadratmetern wachsen. «Schwalbenschwänze lassen sich fördern, indem man Dill, Fenchel, Wilde Möhre Weinraute oder auch normale Rüebli anpflanzt», erläutert Brandenberger. Besonders im vorderen Teil des Gartens finden die Tiere ein Sammelsurium an Futterpflanzen. Aus dem ehemaligen Trockenplatz hat Georgina Brandenberger ein Biotop geschaffen, das durch gezielt gesetzte Steine Struktur erhält. Diese stammen noch vom Vorbesitzer, einem Steinhauer. Er habe zahlreiche Steine hinterlassen, als sie vor 26 Jahren hier eingezogen sei.

Wie geschickt sie diese einzusetzen weiss, beweist die Hobbygärtnerin mit einer Kräuterspirale, die sich unweit des Hauses befindet. «Unten ist die Erde feucht und mastig, während sie nach oben hin immer magerer wird», erklärt sie das Prinzip. 20 Kräuter darunter Salbei und Bohnenkraut, Lavendel und Mauerpfeffer sowie Dachwurze gedeihen im Rund der Spirale. Eigentlich bevorzugt Brandenberger einheimische Pflanzen, doch bei den Nachtkerzen macht sie eine Ausnahme, da diese nicht invasiv und Nektarspender für viele Nachtfalter seien. Ihren Namen haben die eleganten Gewächse mit den leuchtend gelben Blüten nicht ohne Grund. «Am Abend gehen die Blüten auf, das ist irrsinnig schön», schwärmt die stolze Gärtnerin. Gedüngt wird hier selbstredend ohne giftige Substanzen – auch dies gehört zum naturnahen Garten.

Das leicht geduckte Haus von Georgina Brandenberger fügt sich dermassen perfekt in den verwunschenen Garten ein, dass es kaum auffällt: An der hellbeigen Fassade des 300-jährigen Flarzhauses ranken sich Reben in die Höhe und sogar der alte Kamin ist mit Dachwurz überwuchert. Sie freue sich, wenn sie im Garten etwas Neues entdecke, etwa ein wildes weisses Röschen, dessen Hagebutten den Vögeln schmeckten, verrät sie.

Dass viele Wildtiere in diesem üppigen Grün ihr Refugium gefunden haben, überrascht nicht. «Biodiversität ist das, was einen naturnahen Garten ausmacht», erklärt Georgina Brandenberger. Er sei ein Trittstein für die Natur, die sich so von einem nahen Feuchtgebiet, das vom Naturnetz Pfannenstil erstellt wurde, über ihren Garten in Richtung Schützenhausweiher ausbreiten kann. Auch wenn sie hier selbst schaltet und waltet, ganz alleine lebt Brandenberger nicht auf dem Grundstück. In der zweiten Hälfte des Hauses herrscht Betriebsamkeit, durch eine Familie, die dort wohnt und den benachbarten Garten bewirtschaftet. Mittlerweile steckt die erfahrene Kinderpsychiaterin beruflich zurück und investiert dafür umso mehr Zeit in ihren Garten.

«Mich faszinieren Heilpflanzen, insbesondere ihre Geschichte.»Georgina Brandenberger

Einen gänzlich anderen Charakter als der vordere weist der hintere Teil des Gartens auf, der an eine Kuhweide grenzt. «Dieses Land wurde früher landwirtschaftlich genutzt, der Vorbesitzer hat es einem Bauern abgekauft», sagt Brandenberger. Der Obstbaumbestand, eine dichte Hecke und ein lauschiger Teich sind nur einige der Charakteristika. Der Komposthaufen ist auch von Nutzen für die Fauna. «Ich habe ihn abgedeckt, weil so Blindschleichen und Kröten darunter Schutz vor Katzen finden», sagt sie. Eine Starenfamilie weiss zudem die angebrachten Katzenschutzgürtel zu schätzen, hat sie doch im alten Kirschbaum Obdach gefunden. Einige gestapelte Asthaufen bieten wiederum den Igeln im Garten Unterschlupf.

Während es mit der Blumenwiese, die Brandenberger anpflanzen will, noch nicht richtig klappt, ist die Pflanzenwelt in und um den kleinen Teich umso reichhaltiger. Wasserdost, Beinwell und Blutweiderich wachsen am Ufer. Im Wasser hat die strahlenförmige Krebsschere ein neues Zuhause gefunden. «Im Herbst sinkt sie auf den Teichgrund und überwintert in der Tiefe», erklärt Brandenberger. In der kleinen Oase finden sich auch die traditionellen Druidenpflanzen Mädesüss, Wasserminze und Eisenkraut. Ein weiteres heilendes Kraut, die Mistel, wächst auf einem Apfelbaum, nahe des Teichs. «Mich faszinieren Heilpflanzen, insbesondere ihre Geschichte», sagt Brandenberger, die als Psychiaterin auch Medizinerin ist.

Angetan haben es der leidenschaftlichen Gärtnerin nicht nur kleine Tiere. Wenn sie aus ihrem Garten herauskommt, ist sie oft mit ihren Islandpferden unterwegs. Beim Ausritt im Wald lässt Georgina Brandenberger inspirieren, wie sie ihren Garten noch naturnäher gestalten kann. (Zürichsee-Zeitung)