Eher hohe Beteiligung an Abstimmung

Wichtige kommunale Vorlagen locken die Stimmenden in Scharen an die Urnen – könnte man meinen. Doch in Küsnacht, wo am Sonntag die Entscheidung über die Gestaltung des Areals Zürichstrasse fällt, zeichnet sich noch keine rekordverdächtige Stimmbeteiligung ab. Gemeindeschreiberin Catrina Erb Pola spricht aber von einer «eher hohen Beteiligung». Bis am Freitag seien 5014 briefliche Stimmen eingegangen.

Das entspricht bei 8831 stimmberechtigten Personen einem Anteil von knapp 57 Prozent. «Im Vergleich zu anderen Gemeinden liegt die Stimmbeteiligung in Küsnacht generell über dem Durchschnitt», sagt Erb Pola. Mehr als 50 Prozent seien üblich. Auch gibt es in der Gemeinde eine konstante Anzahl Personen, die ihre Stimme an der Urne abgeben. Unabhängig von den Geschäften sind dies laut Erb Pola knapp 500 Leute. Somit würden zwischen 8 und 10 Prozent der Abstimmenden die Urne der brieflichen Stimmabgabe vorziehen.

Rekordbeteiligung im 2016

In Herrliberg, wo am Sonntag über den Kredit für die Investorenausschreibung zur Zentrumsplanung abgestimmt wird, liegt der Anteil der Urnengänger laut Bernhard Peyer, stellvertretender Gemeindeschreiber, bei 5 Prozent. Bis jetzt haben 2156 Personen brieflich abgestimmt. Das seien im Vergleich zur letzten Urnenabstimmung im November schon jetzt 430 mehr. Allerdings führt Peyer die höhere Beteiligung weniger auf die kommunale Vorlage denn auf die Unternehmenssteuerreform zurück. Wie in Küsnacht ist die Abstimmungsdisziplin auch in Herrliberg hoch. Eine Beteiligung von über 50 Prozent sei keine Seltenheit. Das beweist auch der Zwischenstand von gestern: Mit 4067 Stimmberechtigten lag die Quote bei 53 Prozent.

Den Rekord im 2016 erzielte der Urnengang vom 28. Februar, als unter anderem über die Sanierung des Gotthardtunnels, die Durchsetzungsinitiative und die Initiative gegen die Heiratsstrafe abgestimmt wurde. In Küsnacht lag die Stimmbeteiligung bei rund 73 Prozent, in Herrliberg gar bei 76 Prozent. Die hohe Wahlbeteiligung war aber nicht den kommunalen Vorlagen geschuldet: In Küsnacht stand die Wahl eines Ersatzmitgliedes für die Schulpflege an, während in Herrliberg nichts Lokales zur Abstimmung vorlag. (Zürichsee-Zeitung)