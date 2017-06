Die schlagfertige Finanzpolitikerin

Hineingehorcht

Ist Macht käuflich?

Beatrix Frey-Eigenmann: Macht heisst, Dinge verändern zu können. Das ist nichts Abstraktes – und jeder kann das, im Grossen oder im Kleinen. Es wäre naiv zu sagen, dass dabei Geld nicht auch eine Rolle spielen kann. Das ist nicht gut, aber manchmal eine Realität. Ganz wichtig finde ich aber, dass Überzeugungen nicht käuflich sind.



Wann verlieren Sie die Beherrschung?

Am ehesten wohl in meinem «Männerhaushalt» – da liegen halt die Vorstellungen über Ordnung und Disziplin manchmal meilenweit auseinander. Ansonsten haut mich nicht so schnell etwas um.



Mögen Sie Überraschungen?

Ich werde sehr gerne überrascht, am liebsten natürlich positiv. Ich bin ein offener Mensch und habe es lieber, wenn nicht alles absolut durchstrukturiert ist. Und oft entstehen sogar kreativere und dynamischere Lösungen, wenn nicht alles nach Plan läuft.



Haben Sie schon mal ans Auswandern gedacht?

Ich bin sehr gerne in fremden Ländern und Kulturen unterwegs und im Winter würde ich mir manchmal wünschen, an einem wärmeren Ort zu leben. Aber zu Hause fühle ich mich eindeutig in Meilen.



Was war als Kind Ihr Traum­beruf?

Da gab es ganz viele. Lehrer und Pfarrer zu sein habe ich häufig geübt, nicht nur zur Freude meiner Umgebung. Dass ich nicht Lehrerin geworden bin, ist vielleicht besser so. Und Priesterinnen gibt es in der katholischen Kirche ja leider immer noch nicht. (miw)