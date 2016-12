Die Geschichte seines Lebens

Mit Schreiben hatte Peter Eugster in seinem Leben nichts zu tun. Auch die Ambitionen zum Schriftsteller waren ihm fremd. Bis zu seinem 62. Lebensjahr war der diplomierte Physiker als Berater in der Versicherungsbranche tätig. Und als der anschliessende Schritt in die Selbständigkeit misslang, entschied sich der heute 66-jährige Vater von fünf erwachsenen Töchtern und zehn Enkelkindern, in Pension zu gehen. Da stand eines Tages seine jüngste Tochter vor ihm und warf ihm vor, nicht viel über den eigenen Vater zu wissen. In den Händen hielt sie einen Ordner mit Fragen, die er zu beantworten hätte, was schliesslich ein Bild seines Lebens ergeben würde.

Aufarbeiten der Vergangenheit

Irgendwie habe er da gewusst, erzählt Peter Eugster in seinem Zuhause in Hombrechtikon, wo er seit 1964 lebt, «dass ich lieber gleich ein Buch über mich selber schreiben wollte». Das Aufarbeiten seiner Vergangenheit hatte er nämlich schon einmal durchlebt. In unzähligen Stunden musste er einst Fotos seiner ersten Ehe bis zur Scheidung 1993 scannen, weil seine Ex-Frau ihm die Negative nicht überlassen wollte. Zeitgleich mit der Buchidee sticht ihm ein Zeitungsinserat ins Auge. Von einem Pilotprojekt namens «Erinnerungen schreiben und schenken» ist da die Rede, in dem autobiographisches Schreiben unterstützt wird (siehe Kasten). «Doch der Pilotkurs für 2015 war bereits ausgebucht.» Was den Pensionierten nicht daran hinderte, sich nach der einjährigen Pilotphase nochmals bei der Zürcher Edition Unik zu melden. Diese führt seit zwei Jahren den 16-wöchigen Schreibzyklus zweimal im Jahr durch. Er ist unterteilt in drei Stufen und reicht vom Sammeln der Erinnerungen über deren Sortierung bis zum Gestalten mithilfe eines automatisierten Buchlayouts.

Eine Zeitstruktur hilft

Im August hat Eugster mit 53 weiteren Teilnehmern, alle im Alter von 65 plus, den ersten Kursteil angetreten. Die Frauen seien mit 90 Prozent in der Mehrzahl gewesen. Nach der Auftaktveranstaltung folgte die Schreibphase zuhause mithilfe einer eigens dafür geschaffenen Software, um die Geschichten zu erfassen. «Hätte ich die zeitliche Struktur nicht gehabt, hätte ich es wohl nicht durchziehen können», meint er selbstkritisch. Das abgegebene Handbuch reichte ihm zur Unterstützung seines Schreibprozesses, getippt habe er mit fünf bis bisweilen zehn Fingern auf dem Laptop.

Zwei Exemplare

Jetzt sitzt Peter Eugster am Stubentisch und blättert in den 100 Seiten seines gebundenen Erstlings. An der Schlussveranstaltung vom 16. Dezember hat er mit 39 weiteren Teilnehmern das Resultat des Schreibkurses in Empfang genommen. Es existieren erst zwei Exemplare, «auf Wunsch kann ich weitere zum Vorzugspreis ordern.» Mit seiner Geburt am 10. Februar 1950 in Au im katholischen St. Galler Rheintal fängt seine Geschichte an, die er mit dem Kapitel «Glaube und Kirche» abschliesst. Die Autobiographie umfasst die Jahre bis 1993, bis zu seiner Scheidung. Darum sei er nicht fertig mit schreiben, ein zweites Buch stellt er in Aussicht, das für seine Kinder bestimmt sei. Darin soll die Zeit mit seiner zweiten Ehefrau, mit der er seit 20 Jahren am Haldenweg lebt, im Vordergrund stehen.

Eine Zeitgeschichte

Was Eugster in einer schnörkellosen Sprache zwischen zwei Buchdeckeln zusammengefasst hat, ist weit mehr als eine Lebensgeschichten. Denn als solche spiegelt sie auch ein Stück Geschichte und gewährt dadurch einen Einblick in die Lebensbedingungen einer ganzen Generation. So beschreibt er die Welt, in die er hineingeboren wurde, als ein «Zwischending zwischen gefühltem Mittelalter und Moderne». Die Reise vom weltoffenen Horgen, wo die Familie damals wohnte, zum grossen Anwesen der Grossmutter im bäuerlichen Rheintal, sei ihm wie eine Reise in eine andere Zeit vorgekommen. Den späteren Umzug nach Hombrechtikon, wohin er 1964 als Sekundarschüler kam, bezeichnet er als «eine Ankunft in der Pampa», so ländlich sei ihm die Gegend vorgekommen. Er wuchs in einer Zeit auf, da der «Hauskehricht in eisernen Kübeln, Patent Ochsner, vors Haus gestellt wurde». Zweimal die Woche kam der Migroswagen und das Einkassieren habe immer der Chauffeur besorgt. Und obwohl er kein Hippie war, hätten ihn die 68er Jahre, die damals viel veränderten, geprägt. Immerhin lebte er in einer Patchworkfamilie, zwei Töchter brachte die zweite Gattin in die Ehe ein.