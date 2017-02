«Der Blick hinter die Kulissen lohnt sich»

Was gab für Sie den Ausschlag, sich als freiwilliger Helfer, als Voluntari, wie sie im Bündnerland sagen, zu engagieren?

Alexander Koller: Ich wollte erfahren, wie ein sportlicher Anlass dieser Grössenordnung organisiert ist, was es alles braucht, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Als Voluntari bekommt man einen Einblick, welche Aufgaben die Organisatoren und Helfer in den verschiedenen Einsatzbereichen zu erfüllen haben.

Sie kommen im Rennbüro zum Einsatz, an der eigentlichen Schaltstelle, was den sportlichen Ablauf der Titelkämpfe betrifft. Gibt es dort auch hektische Momente? Mein Arbeitsplatz befindet sich beim Zielgelände Salastrains. Es herrscht schon frühmorgens, wenn die OK-Helfer und die Jury der FIS von der täglichen Pistenkontrolle zurückkehren, ein stetes Kommen und Gehen. Die ersten OK-Sitzungen und Mannschaftsführersitzungen stehen ebenfalls früh an. Das routinierte Team um Rennleiter Martin Berthod und das FIS-Führungsteam mit Markus Waldner, Atle Skardal und Hannes Trinkl lassen sich jedoch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Aber, es ist nicht alles voraussehbar, was ein Renntag mit sich bringt. Die Leute müssen flexibel bleiben. Auch das Wetter spielt nicht immer mit. So mussten Trainings auf der Abfahrtpiste wegen schlechter Witterung mehrmals verschoben werden.

Skardal und Trinkl gewannen als Aktive WM-Gold im Super G und in der Abfahrt. Wie positiv wirkt sich die Mitarbeit der beiden Szenenkenner aus?

Sie verkörpern jene Professionalität, die es an einem solchen Event braucht. Die Erfahrungen aus all ihren Weltcup-Rennen kommt ihnen dabei zugute.

Wie sieht Ihr Aufgabenbereich aus?

Ich unterstützte das Rennbüro im administrativen Bereich und biete Führungsunterstützung an. Ich erhalte die Sitzungsprotokolle und leite sie an die Zentrale in St. Moritz-Bad weiter. Die Verantwortlichen sind froh, dass ich ihnen diese Arbeit abnehme. Sie haben anderes zu tun. Normalerweise leite ich die Entscheidungen weiter, die für den kommenden Renntag getroffen worden sind. Wann die Startzeiten sind, auf wann die Sitzungen angesetzt sind. Es geht um die Eckpunkte des folgenden Tages.

Haben Sie als Voluntari eigentlich auch mal Freizeit?

Ich kam sogar in den Genuss eines halben freien Tages. Den nutzte ich, um das zu geniessen, was mit ein Grund war, als Voluntari zu arbeiten. Ich ging Skifahren. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifan. Im Winter bin ich in der Freizeit vorzugsweise auf der Skipiste anzutreffen. Ich bin auch ein Fan des Engadins, die Gegend rund um St. Moritz ist für mich die schönste Bergwelt überhaupt. Ich genoss also das Skifahren in meiner Lieblingsgegend.

Nun stehen am Wochenende die Höhepunkte mit der Männer- und Frauenabfahrt an. Ist im Rennbüro Nervosität zu spüren?

Die Verantwortlichen wissen um den Stellenwert dieser Rennen. Für mich endet die Woche mit einer neuen, speziellen Erfahrung. Ich äusserte den Wunsch, während den Abfahrten als Pistenhelfer eingesetzt zu werden. Dem wurde entsprochen. Ich werde also am Pistenrand zum Einsatz kommen. In welcher Funktion genau wird mir noch mitgeteilt.

Ziehen wir jetzt schon ein Fazit: Hat sich der Einsatz als Voluntari gelohnt? Auf jeden Fall. Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich bekam Einblick in die Organisation eines Grossanlasses. Der Blick hinter die Kulisse lohnte sich. Ich kann mir vorstellen, bei anderer Gelegenheit wieder als freiwilliger Helfer an einem ähnlichen Event mitzumachen. (Zürichsee-Zeitung)