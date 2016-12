Dank Stäfner Hilfe blüht ein Tal auf

Das Wasser gurgelt durch die Holzrinne, die zu einem jahrhundertealten Bewässerungssystem im Val Müstair gehört. Solche Rundholzkanäle wie beim Pischbach oberhalb des Örtchens Santa Maria sind noch an vielen Stellen zu sehen, teils erhalten von früher, teils erneuert. Bis weit in die 60er-Jahre hinein stellten sie allein die Wasserzufuhr für die Landwirtschaft sicher.

Obwohl das System ausgeklügelt war, erreichte das Wasser nur einen Teil der zahlreichen winzigen Parzellen im Tal, die durch Erbteilungen immer kleiner und verstreuter geworden waren. Dies erschwerte die Arbeit der Bauern noch vor 50 Jahren erheblich. Auch sonst war das Val Müstair damals so rückständig, als sei es in früheren Jahrhunderten stehen geblieben. Das entlegene Tal im äussersten Osten der Schweiz, ennet dem Engadiner Ferienort Zernez und hinter dem Ofenpass, hatte den Anschluss an die Moderne verpasst. Manche Häuser verfügten bis in die späten 70er-Jahre weder über Strom noch fliessendes Wasser.

Vor diesem Hintergrund lancierten Bund, Kanton Graubünden sowie die Talschaft 1968 ein Projekt, um dem Val Müstair auf die Beine zu helfen. Ein Projekt, das fast ein halbes Jahrhundert dauerte, 44 Millionen Franken kostete und dessen wichtigster Geldgeber nach Bund und Kanton am Zürichsee liegt: Die Gemeinde Stäfa steuerte über mehrere Jahre 850 000 Franken bei.

Wasserkanäle aus Holz – hier ein erneuerter Abschnitt am Pischbach – sind charakteristisch für das Val Müstair. Bild: Keystone/Arno Balzarini

Viele Wiesen, wenig Ertrag

Das Projekt ging erst dieses Jahr zu Ende. Kürzlich wurde der Bericht dazu publiziert, mehrheitlich verfasst von Projektleiter Urs Darnuzer, der sein ganzes Berufsleben der Entwicklung des Münstertals gewidmet hat. 1968 begann eine eigens dafür gegründete Genossenschaft, das grösste Problem der Gegend anzupacken: Sie räumte auf mit der winzig kleinen Parzellierung des Landwirtschaftslands. Die Flächen sollten grösser werden und damit einfacher zu bewirtschaften sein.

Mit der sogenannten Melioration, der Güterzusammenlegung, verteilte die Genossenschaft das Land unter den bisherigen Eigentümern neu. Was das hiess, belegen Zahlen eindrücklich: Vor der Melioration besass ein Bauer durchschnittlich 11 bis 12 Parzellen. Das klingt nach viel und ist wenig: Fünf solcher Landstücke zusammen genommen ergaben lediglich die Grösse von zwei Fussballfeldern. Vermehrt hat sich zwar das Land durch die Melioration nicht, aber immerhin sind die Parzellen nun zusammenhängend. Ein Eigentümer muss heute nur noch ein bis zwei Felder bewirtschaften. Das geht rationeller.

«Das Projekt war ein enormer Wirtschaftsmotor für das Tal.»Arno Lamprecht, Gemeindepräsident Val Müstair

Arno Lamprecht, bis Ende Jahr noch Gemeindepräsident von Val Müstair, kennt das aus eigener Erfahrung. Er ist in Lü, einem der sechs Dörfer des Tals aufgewachsen, die 2009 zu einer Gemeinde mit rund 1500 Einwohnern fusioniert sind. «Wir hatten viele kleine Wiesen zu bewirtschaften», sagt er. Wenn er heute seinem Bruder zuschaue, der den elterlichen Hof übernommen hat, dann sehe er, wie heute alles speditiver gehe.

Auch die Wasserversorgung hat sich verbessert. Sie wurde von Grund auf erneuert. Reservoirs wurden gebaut und sogenannte Grossflächenregner, Sprinkler mit grosser Wurfweite, angeschafft. Das ist deshalb nötig, weil die Böden im Münstertal nicht viel Wasser speichern können. In trockenen Jahren habe dies einigen Bauern Probleme bereitet, erinnert sich Lamprecht. «Manchmal mussten sie für den Winter Heu zukaufen für das Vieh.»

Die Güterzusammenlegung wirkte sich aber nicht nur positiv auf die Verteilung der Landparzellen aus. Auch die Ortsplanung in den Dörfern wurde verbessert. Stallgebäude verlegte man an den Rand des Siedlungsgebiets. Dadurch wurde Bauland frei oder aber es gab Platz, um eng gebaute Häuserschluchten aufzulockern und Strassen zu verbreitern. Das Weg- und Strassennetz konnte im Zuge der Melioration ausgebaut werden, was wiederum den Tourismus begünstigte, aber auch die Alpwirtschaft. Weiter entstanden eine Kläranlage, eine Kehrichtdeponie und eine Fischzuchtanstalt.

Böses Blut wegen Land

«Das Projekt war ein enormer Wirtschaftsmotor für das Tal», sagt Lamprecht. Durchschnittlich eine Million Franken sei pro Jahr investiert worden. «Das war wichtig für die hier ansässigen Bau- und Transportfirmen und die Forstwirtschaft.» Auch die Natur kam nicht zu kurz, beispielsweise wurden im Zuge der Melioration Sümpfe geschützt.

Habe also alle profitiert? Über dem Strich wohl schon. Trotzdem gab es böses Blut, wie dem Projektbericht zu entnehmen ist. Die Meliorationsgenossenschaft versuchte zwar auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen. Als es um die Neuverteilung des Landes ging, verteilte sie sogenannte Wunschzettel an die Grundeigentümer, auf denen diese ihre Vorstellungen äussern durften. Allerdings konnten diese nicht alle berücksichtigt werden. Vereinzelt kam es zu Streitereien und Einsprachen. Von einem «unverschämten Eingriff ins Privateigentum» war die Rede, teils zerstritten sich sogar ganze Familien über Landfragen.

«Unterland ist solidarisch»

Heute stellt das Projekt aber kaum jemand grundsätzlich infrage. Auch wenn es nach 48 Jahren abgeschlossen sei, gehe die Entwicklung weiter, betont der parteilose Lamprecht. Die Genossenschaft hat sich aufgelöst. Die Infrastruktur, die sie schuf, hat die Gemeinde übernommen. Sie muss nun auch die nötigen Unterhaltsarbeiten ausführen.

Ganz ohne Hilfe von aussen wird das Tal seine Aufgaben vermutlich nie meistern können. «Wir haben Glück, dass wir auf grosse Solidarität aus dem Unterland zählen können», sagt Lamprecht. Stäfa ist nicht die einzige Zürichseegemeinde, die sich für das Val Müstair engagiert. Auch Horgen und Thalwil leisten Inlandhilfe – in anderen Projekten, beispielsweise für Lawinenverbauungen.

Das Münstertal hat so den Sprung in die Zukunft geschafft. Dem Bergtal mangelt es an nicht mehr viel. «Im Moment fehlt nur der Schnee», sagt Lamprecht scherzhaft. «Aber so ist eben die Natur. Der Schnee wird im Januar noch kommen.» (Zürichsee-Zeitung)