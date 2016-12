Bestehende Bauzonensollen besser genutzt werden

Erholungszonen, Gewerbe­zonen, Zonen für öffentliche ­Bauten und Kern­zonen: Dies sind die Schwerpunktthemen der dritten Teilrevision der Küsnachter Bau- und Zonenordnung (BZO). Die einschnei­dendste Ände­rung betrifft die Einzonung des Grundstückes Sunnenwis (siehe Seite 1). Sie soll die Grundlage schaffen, damit Küsnacht das prognostizierte Bevölkerungs­wachstum bewäl­tigen kann. Es handelt sich dabei um das letzte Areal innerhalb des Siedlungsgebietes, welches die Gemeinde noch einzonen kann.

Alle weiteren Änderungen sind von geringerer Tragweite. Es geht primär darum, die derzeitige Zonie­rung and die aktuellen Verhältnisse und Bedürfnisse anzupassen. Sieben Umzonungen sieht die Gemeinde bei heutigen Freihaltezonen vor. So soll beispielsweise die beliebte Seeanlage Horn neu in die Erholungszone überführt werden. «Mit diesem planungsrechtlichen Schritt passen wir uns dem heutigen Status quo an», sagt Daniel Dahinden, Leiter der Abteilung Planung auf der Küsnachter Gemeindeverwaltung. Sprich: Mittels Ausnahmebewilligungen hat die Gemeinde dort in den letzten Jahren unter anderem den Spielplatz und die WC-Anlage erneuern lassen. Also Bauten, die in der Erholungszone ohne Ausnahmebewilligung hätten gebaut werden dürfen.

Möglichkeiten begrenzt

Für das Ausscheiden neuer Erholungs- und Freihalteflächen sieht der Gemeinderat keinen Spielraum. Deshalb will er die vor­­handenen Flächen optimal nutzen. Von der Umzonung von der Frei­halte- in die Erholungszone sind neben dem Horn auch das Strandbad, die Goldbacherhaab, der Rössli/Kienastpark, das Grund­stück Gubel, der Rumensee sowie die Parkanlage Bogleren betroffen.

Die Möglichkeiten zur Bebauung sind auch mit den Zonen­planänderungen begrenzt. Beim Rumensee erlaubt die Überbauungsziffer beispielsweise den Bau eines Gebäudes von einer Fläche mit 60 Quadratmetern, im Rösslipark wären es 130 Quadratmeter. Von einer «bedürfnisgerechten Ent­wicklung» spricht der Gemeinderat auch im Zusammenhang mit der Umzonung der Gold­bacherhaab. Dort besteht seit längerem die Idee, den Warteraum der stillgelegten Schiffs­station als Bistro mit saisonaler Aussenwirtschaft zu nutzen. Die Projektidee von 2011 stiess allerdings bei privaten Hafennutzern auf Widerstand, heisst es im erläuternden Bericht zur BZO. Die Gemeinde argumentiert mit dem grossen öffentlichen Interesse für die Umzonung. «Die Goldbacherhaab ist im Sommer ein beliebtes Aufenthaltsgebiet», sagt Dahinden.

Die aktuellen Anpassungen im Zonenplan sollen auch das ­Gewerbe stärken und zur Sicherung der Arbeitsplätze beitragen. Im kantonalen Richtplan sind ­dafür in Küsnacht zwei Ziele festgelegt: in Goldbach ein Areal für das Gewerbe zu sichern und zwischen Seestrasse und Bahn vermehrt Gewerbe anzusiedeln. In der nun aufliegenden BZO schlägt der Gemeinderat zwei Umzonungen von einer reinen Wohnzone in eine Mischzone vor: im Gebiet Unterboden auf der Forch und in Goldbach. In letzterem Fall liegt das Areal in der Nähe der S-Bahn-Station und ist im Besitz der Gemeinde. Hier bestehen bereits erste Überlegungen, wie preisgünstiger Wohnraum und Alterswohnungen nach genossenschaftlichen Kriterien realisiert werden könnten.

Planungsrechtliche Probleme

Als anspruchsvoll erweist sich die Entwicklung in den Zonen für öffentliche Bauten. Im heu­tigen Zonenplan sind dafür 34,3 Hektaren vorgesehen, von denen 33 bereits überbaut sind. Der sich abzeichnende Bedarf an Schulräumen ist allerdings nicht Gegenstand der Teilrevision. Einzig für die sich mittel- bis längerfristig anzeichnenden Eng­pässe im Schulhaus Erb wird eine Umzonung von der Wohnzone in die Zone für öffentliche Bauten vorgesehen. Ein planungsrechtliches Problem besteht bei mehreren Kindergärten, die sich in Wohnzonen befinden. Die Nutzungs­bestimmungen werden insofern angepasst – dass diese neu zonenkonform sind. Die Realisierung neuer Alterswohnformen will die Gemeinde projektbezogen vornehmen.

Einzonungen in Weilern

Dass ein Bau- und Zonenplan als planungsrechtliche Grundlage den Wandel der Zeit widerspiegelt, zeigen die Anpassungen der Kernzonen im Küsnachterberg. Dort stellt sich die Frage der Umnut­zung von Ökonomiebauten und -anbauten – also von ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden. Die Anpassungen, die hier vorgenommen werden, gehen auf mehrere private Ein­zonungs­gesuche zurück. Sie umfassen insgesamt drei Umzonungen von der Landwirtschafts­zone in die Kernzone. Dies in den Weilern Limberg, in der Schmalz­grueb und Chaltenstein. Wie bei der Umzonung Sunnenwis geht die Gemeinde davon aus, dass die Kulturlandinitiative kein Hindernis darstellt.



Die Revisionsvorlage liegt nochbis zum 16. Januar auf dem Bau­sekre­ta­riat der Küsnachter Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. ­Online ist sie abrufbar über www.kuesnacht.ch/page/313/new/5345. ()