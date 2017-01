Badehosen aus Zollikon befreien Männer vom zwickenden Innennetz

Wenn die Badehose zwickt, kann der Strand noch so schön sein – richtig geniessen kann man ihn dann nicht. Diese Erfahrung mussten auch Julian Schaffner und Vincent Stadelhofer, Gründer des Start-ups Andrew & Cole Oceanwear mit Firmensitz in Zollikon in ihren Ferien auf der Insel Formentera machen. «Nach fünf Stunden wollten wir uns nur noch umziehen», erzählt Schaffner. Wegem dem unbequemen Innennetz, das alles an Ort und Stelle halten soll, sei der Wunsch entfacht die Badehosen schnell auszuziehen.«Es sieht nicht gut aus, wenn man sich ständig zwischen die Beine greifen muss, um das Netz zu richten oder den Sand auszuschütteln», stellt Schaffner fest.

Die beiden Jungunternehmer glauben eine Marktlücke gefunden zu haben: Die Badehosen ihrer Marke sind mit dem Innenstoff eines Bikinioberteils gefüttert. «Ohne Netz erhöht sich der Tragekomfort ungemein», sagt Stadelhofer. «Wichtig ist uns aber auch der modische Aspekt.»

Der Pool auf der Terrasse von Schaffners Elternhaus in Erlenbach diente als Testlabor. Von dort aus hat man eine schöne Sicht auf den Zürichsee. «Vor allem im Sommer bin ich viel hier», sagt Schaffner. «Die Winter verbringe ich lieber in der Stadt.»

Von den Familien unterstützt

Schaffner, der zwischen Zürich, Erlenbach und Miami aufgewachsen ist, hat in Küsnacht die private Lakeside School besucht. Auch sein Geschäftspartner Stadelhofer ist in einem internationalen Umfeld gross geworden. «Ich war in Zürich an einer französischen Schule und habe schon als Kind viel Zeit auf den Bahamas verbracht.»

Kennen gelernt haben sich die beiden als KV-Lehrlinge an der Minerva in Zürich, wo sie die Berufsmatura gemacht haben. Danach zog es sie nach London und Los Angeles. Während Stadelhofer eine Weiterbildung in Modedesign in Angriff nahm, hat sich Schaffner der Schauspielerei gewidmet. Schon als Kind hat der Erlenbacher für Marken wie McDonalds und Mazda gemodelt. Sein Filmdebüt gibt er mit dem Film Aurora, der zurzeit noch in Produktion ist. «Ich bin immer noch bei einer Agentur in London», erzählt der 23-Jährige. «Zurzeit konzentrieren wir uns aber beide zu hundert Prozent auf die Badehosen.»

Das Unternehmertum wurde den jungen Männern gewissermassen in die Wiege gelegt. Stadelhofers Vater führt in Zürich eine Family Office zur Verwaltung des Familienvermögens, der Grossvater von Schaffner gründete vor Jahren eine Schuhfabrik. «Das Beziehungsnetz unserer Familien hat uns sicherlich weitergeholfen», gesteht Schaffner. «Wir haben aber auch selber viele neue Kontakte geschaffen, zum Beispiel zu Nichole De Carle, einer britischen Lingerie-Designerin.» Sie helfe bei der Umsetzung der Motive.

Obwohl sie keinerlei Erfahrungen als Unternehmer hatten, sei die Firmengründung viel einfacher gewesen als erwartet, erzählt Stadelhofer. Unterstützt würden sie sowohl finanziell als auch mental von ihren Familien. «Ich weiss, dass das ein Privileg ist», betont Schaffner. Er selbst ist für die wirtschaftlichen Belange zuständig, während sich Stadelhofer um das Kreative kümmert.

Wieso viele ihrer Altersgenossen sich nicht trauen würden, ihre Träume zu verwirklichen, können Schaffner und Stadelhofer nicht nachvollziehen. «Vor allem in Zürich wählen viele lieber den sicheren Weg und beginnen nach der Schule sofort ein Studium», sagt Schaffner.

Exklusive Zielgruppe

Ansprechen will die Firma vor allem das exklusive Kundensegment. Die Zielgruppe seien gemäss Stadelhofer modebewusste Männer, die im bisherigen eher sportlichen Sortiment nicht fündig geworden sind. Ihre Ansprüche kennen Stadelhofer und Schaffner gut. «Wir reisen sehr gerne an warme Orte», sagt Schaffner. «Auf die Bahamas, Mykonos oder Ibiza.» Hergestellt werden die Badehosen in China. «Ich war persönlich vor Ort, um zu sehen, mit wem wir hier arbeiten und wie die Arbeitsbedingungen sind», erzählt Stadelhofer. «Uns ist es sehr wichtig, dass die Qualität den europäischen Standards entspricht und keine Kinderarbeit geleistet wird.»

Zuversichtlich in die Zukunft

Seit Anfang Dezember kann man die Badehosen im Onlineshop von Andrew & Cole kaufen. Gemäss Stadelhofer haben sie in zwei Wochen bereits rund 40 Stück verkauft. Angst, mit ihrem Projekt baden zu gehen, haben die beiden Zürcher nicht, obwohl sie alles auf eine Karte setzen.

«Ein Risiko ist immer da», sagt Stadelhofer. «Aber wenn man es nicht versucht, klappt es bestimmt nicht.» Entsprechend zuversichtlich blicken die Unternehmer in die Zukunft. «Ich habe bisher immer alles erreicht, was ich mir als Ziel vorgenommen habe», hält Schaffner fest.

Die Badehosen von Andrew & Cole Oceanwear findet man unter: www.andrew-cole.com (Zürichsee-Zeitung)