Autolenkerin fährt Fussgänger um und verschwindet

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 10 Uhr. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, überquerte ein 20-jähriger Mann in Küsnacht den Fussgängerstreifen auf der Goldbacherstrasse, im Bereich Kreuzung mit der alten Landstrasse. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und zu Boden geworfen. Er verletzte sich am Kopf.

Die Automobilistin hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der junge Mann begab sich dann selber zu einem Polizeiposten.

Zeugenaufruf: Gemäss Auskunft des Verletzten handelte es sich beim Unfallfahrzeug um einen dunkeln Personenwagen der Marke BMW X5 oder BMW X6. Am Steuer soll eine ca. 40-jährige Frau mit mittellangen, blonden Haaren gesessen haben. Personen, die Angaben zum Fahrzeug, beziehungsweise zur Lenkerin und/oder zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Tel. 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen. (mst/sda)