Auf der Jagd nach Bakterien, die den Badespass trüben

Möwen sind kurz nach 8 Uhr die einzigen Gäste in der Thalwiler Badi Bürger 2. Ein paar Dutzend Vögel besetzen das Floss, beäugen gelassen das herannahende blau-weisse Boot mit der Aufschrift «Kantonspolizei Zürich». Erst als René Schittli sich im Weidling vor ihnen aufrichtet, flattern die Möwen los ­– unaufgeregt und ohne Gekreische. Offenbar kennen sie die kurze Prozedur, die jetzt folgt.

Schittli klemmt ein Halbliter-Glas in die Halterung eines Teleskopstabs, taucht es blitzschnell rund 30 Zentimeter tief ins Wasser. Wieder herausgezogen verschraubt er den Verschluss und stellt das gekennzeichnete Glas in einer Isolierkiste. Dann schöpft er mit einem Gefäss an derselben Stelle Oberflächenwasser. Darin steckt er ein Thermometer und ein Messgerät: 23,5 Grad und 8,35. Letztere Zahl ist der pH-Wert des Wassers vor dem Strandbad in Thalwil. Auf einer Liste trägt er die Daten ein.

Von einer Badi zur nächsten

Schittli ist Badewasserinspektor des kantonalen Labors, einem Amt der kantonalen Direktion für Gesundheit. Von Mai bis Ende Sommer nimmt er monatlich Wasserproben vor den Strandbädern am linken und rechten Zürichseeufer. Auch alle übrigen Badeseen im Kanton, darunter Lützelsee, Hüttner See und Horgner Bergweiher stehen beim 51-jährigen Stadtzürcher und zweifache Familienvater regelmässig auf der Liste zur Kontrolle der Badewasserqualität.

«Isch guet, jetzt Rüeschlike», sagt Schittli zu Seepolizist Manuel Tinner, der das Boot an diesem Tag steuert. 21 Proben werden in vier Stunden genommen. Im Uhrzeigersinn klappern die beiden die Strandbäder ab. Kaum zehn Minuten später in Rüschlikon ist der Probebecher gefüllt und verstaut, Temperatur und pH-Wert sind gemessen, die Liste nachgeführt. Routine führt Regie in dieser speziellen Rundfahrt auf dem Zürichsee.

Auf Fäkalstoffe untersuchen

H2O: Zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. Diese theoretische Reinheit ist tödlich für jegliches Leben im Wasser. Darum sind in natürlichen Gewässern in jedem Liter Millionen Partikel von Zusatzstoffen enthalten: Mineralien, Kleinstlebewesen, organische Stoffe und Bakterien.

Was ist also sauberes Wasser? «Das hängt von der Art und Menge der Bakterien ab», sagt Schittli. «Wir untersuchen auf Escherichia coli und Enterokokken.» Es geht also um Fäkalbakterien, die im Labor herausgefiltert und kultiviert werden. Je nachdem, wie sich diese dann vermehren, lässt auf die Wasserqualität schliessen. Die vierteilige Skala reicht von «ausgezeichnet» bis «mangelhaft» (siehe Box).

«Schlimmstenfalls müssten wir ein Badeverbot verhängen.»René Schittli, Badewasserinspektor

Eine auffällige Probe würde innerhalb von sieben Tagen nachkontrolliert. «Schlimmstenfalls müssten wir ein Badeverbot verhängen», sagt Schittli. «Aber wir haben kein mangelhaftes Badewasser im Zürichsee.» Zumindest sei ihm dies in seinen 25 Jahren beim Kantonalen Labor nie widerfahren. Klagen von Fischern, wonach das zu saubere Wasser die Bestände schmälere, wehrt er ab. «Für uns ist die Wasserqualität wichtig, nicht die Anzahl Fische im See.»

Ruhe an der Goldküste

In der Kilchberger Badi, direkt vor der Schokoladefabrik von Lindt & Sprüngli, tritt der Badmeister ans Ufer. Gegenseitiges Winken, man kennt sich. «Sött guet sii, oder?», ruft der Mann rüber. «E chli Schoggi im Wasser bi oi da», scherzt Schittli zurück.

Wollishofen, Enge, Tiefenbrunnen – das Prozedere mit Probeglas, Messgefäss, Liste und Isolierkiste wiederholt sich hier im Fünf-Minuten-Takt. In der Stadt sind bereits einige Schwimmer im Wasser. An der Goldküste ist es dafür offenbar zu früh: In Zollikon, Küsnacht, Erlenbach und am Herrliberger Steinrad ist es am frühen Vormittag noch ruhig. Erst ab Meilen seeaufwärts wird es geselliger. Einige Schwimmer wollen wissen, was Grund der Wasserentnahme ist. Andere sind schon eingeweiht und fragen direkt: «Und, ist das Wasser in Ordnung?» In jedem Fall grüsst man sich und wünscht einander einen schönen Tag. Die Freizeitstimmung im See überträgt sich auf die Bootsbesatzung an diesem wolkenlosen Sommermorgen. «An so einem Tag erscheint die Arbeit fast wie Ferien», sagt Schittli. Er kennt aber auch andere Seiten. «Es gab schon Kontrollfahrten, da konnte ich mit klammen Fingern fast nicht mehr die Gläser verschrauben.»

Dienst am Kunden

Die beiden blauen Kisten mit den Probegläsern füllen sich. Uetikon, Männedorf, Stäfa, Feldbach, dann geht es quer über den See nach Richterswil. Hier schloss die Gemeinde vor einem Monat das Strandbad für zwei Tage. Der daneben einmündende Mühlibach führte nach starken Regenfällen braun-schäumendes Wasser in den See. Schittli kontrollierte damals, stellt aber nur eine optische Verunreinigung fest. «Die Qualität war deshalb nicht bedenklich», sagt er, hält aber die vorübergehende Sperrung des Bads für richtig. «Es hat wirklich nicht schön ausgesehen.»

Nach Wädenswil und Horgen schliesst sich in Oberrieden der Kreis. Die Tour ist zu Ende. René Schittli packt seine Sachen, jetzt ist Laborarbeit gefragt. Lohnt es sich, 21 Proben zu nehmen, wenn pH-Werte und Temperatur nur im Komma-Bereich variieren und auch bei der Qualität kaum Unterschiede festgestellt werden? «Es ist ein Dienst am Kunden», sagt der Inspektor. Mit Kunden meint er Badmeister, Gemeinden und vor allem die Badenden. Die wollten es gerne genau wissen, erklärt er. «Und wir vom kantonalen Labor auch.» Damit es auf den europäischen Karten der Badegewässer weiterhin amtlich Schwarz auf Weiss heisst: «Zürichsee – ausgezeichnet». (Zürichsee-Zeitung)