Auch die Postfiliale in Oetwil steht auf der Kippe

In den letzten Wochen ist bekannt geworden, dass die Postfilialen in Zollikerberg und Ürikon schliessen. Nun folgt möglicherweise die Post Oetwil. «Wir führen Gespräche mit der Gemeinde», bestätigt Markus Werner, Sprecher von Postnetz Region Ost. Zwar sei noch kein definitiver Entscheid gefallen, man sehe aber Handlungsbedarf: «Die Nutzungszahlen der Filiale stagnieren auf einem tiefen Niveau.»Dem Vernehmen nach fand man eine Lösung, wie ein Teil des Postgeschäftes im Dorf verbleiben könnte. Wie diese aussieht, ist unklar; von Seiten der Post gibt es derzeit keine Informationen dazu. Klar ist: Eine Postagentur im Volg wird es nicht sein.

An Kapazitätsgrenze

Der gelbe Riese verhandelte zwar bereits im Frühling mit Peter Gsell, Geschäftsführer der Landi Stäfa-Männedorf, zu der auch die Volg-Filiale in Oetwil gehört. Dieser winkte aber ab. «Dort eine Postagentur zu betreiben, ist uns nicht möglich», bestätigt Gsell gegenüber der ZSZ. In einer solchen können Kunden Briefe und Pakete aufgeben und abholen, Briefmarken kaufen, Einzahlungen erledigen und Bargeld beziehen. Zum einen sei der Grundriss des Ladens dafür ungeeignet, erklärt Gsell: «Die Angestellten müssten jedes Päckli quer durch den Laden zum dahinter liegenden Lager transportieren.» Zum anderen sei Oetwil mit seinen 4600 Einwohnern zu gross.

Das könne er aufgrund gesammelter Erfahrungen aus Grüningen einschätzen. Dort führt Volg seit rund einem Jahr eine Postagentur. Das Dorf habe nur 3300 Einwohner, und das Einkaufsgeschäft stosse bezüglich der Postdienstleistungen bereits an seine Kapazitätsgrenze, sagt Gsell. «Das Lagern von Paketen braucht sehr viel Platz.» Aber auch für das Personal sei der Verkauf von Briefmarken oder das Entgegennehmen und Herausgeben von Paketen eine zusätzliche Belastung. «Der Service wird oft abends verlangt, wenn unsere Geschäfte am stärksten frequentiert sind.»

Personal winkt ab

Die Post gehe davon aus, dass die Agenturfunktion seinen Läden mehr Umsatz bringen würde, sagt der Landi-Geschäftsführer. Doch dem sei nicht so: «In Grüningen geht die Rechnung nicht ganz auf.» Er habe zwar Verständnis für die Nöte der Post, sagt Gsell. «Aber wir können ihre Probleme in Oetwil nicht lösen.» Der Entscheid sei definitiv. Mit denselben Argumenten hatte der Landi-Geschäftsführer eine Postagentur in der Volg-Filiale in Ürikon abgelehnt.

Oetwils Gemeindeschreiber Sven Alini bestätigt die Gespräche mit der Post. Eine Schliessung der Filiale bezeichnet er als «für die Bevölkerung sehr unerfreulich».

Am Postschalter in Oetwil will man derweil nichts von einer bevorstehenden Schliessung wissen. Man habe das Jahr 2017 bereits geplant, heisst es von Seiten des Personals. Aber erstaunen würde es auch nicht, falls es doch so wäre: «Wir erfahren das sowieso als letzte.» (Zürichsee-Zeitung)