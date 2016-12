«An Werktagen geschlossen»

Wer die reformierte Kirche in Männe­dorf unter der Woche ­besuchen möchte, findet sich vor verschlossenen Türen wieder. «Für Öffnungszeiten an Werk­tagen fehlen uns ausreichend Frei­willige», sagt Made­leine Strub-Jaccoud, Präsidentin der reformierten Kirchenpflege Männe­dorf. «Die Menschen, die zu uns kommen, sollen auch begleitet werden.»

In letzter Zeit sei die Kirche auf dem Vorplatz öfters mit unschönen Szenen konfrontiert worden: Bierflaschen und Zigarettenstummel auf dem Boden, verschmierte Wände, zerstörte Sitzbänke. Die weggerissenen Bretter rund um die Kirche und auf dem Rebberg verstreut. Mit einem richterlichen Verbot will die Kirchenpflege nun gegen die Vandalen vorgehen. Der Aufenthalt auf dem Kirchenplatz, der der Kirche gehört, soll abends und nachts verboten sein. «Es ist sehr schmerzlich, dass wir zu solchen Mitteln greifen müssen», sagt Strub. Das Littering und die Beschädigungen hätten aber ein Ausmass angenommen, das nicht länger tragbar sei. Die An­woh­ner störten sich zudem am hohen Lärmpegel. Bis das Verbot in Kraft tritt, wird es noch einige Zeit dauern.

Angebot kaum genutzt

Die verkürzten Öffnungszeiten der Kirche haben aber noch einen anderen Hintergrund. Laut Achim Kuhn, Pfarrer der reformierten Kirche Männedorf, ist das Angebot an Wochentagen ohne­hin kaum genutzt worden. «Deshalb bleibt die Kirche an den Werktagen geschlossen.» Die Gottes­dienste seien aber immer gut besucht. Die Gemeinde Männedorf unterstütze die Kirche in ihrem Anliegen. Sie selber hat auf dem Friedhof ein Verbot erlassen: Es untersagt unbegleiteten Jugendlichen den Aufenthalt.

Durch das Verbot könnten auch die Kontrollen durchgesetzt werden. «Jetzt im Winter ist die Si­tua­tion aber ohnehin ruhiger», sagt Kirchenpflegepräsidentin Strub. Neu sind die Probleme nicht. Schon früher kam es auf dem Kirchenareal zu kleineren Vorfällen. «Die Kirche liegt in einer sehr schönen Umgebung, die zum Verweilen einlädt», sagt Strub. «Zudem befinden wir uns neben dem Schulhauskomplex.» Wer hinter dem Vandalismus steckt, ist unklar. «Die Vorfälle richten sich aber nicht gezielt gegen die Kirche», ist Strub überzeugt.

Aus Vorsicht geschlossen

Nach Ansicht des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) sollte es eine Selbst­verständlichkeit sein, dass die Kirchentüren auch werktags offen sind, schrieb «Der Land­bote» kürzlich. Aus Angst vor Vandalenakten und Diebstählen blieben aber immer mehr Kirchen an Werktagen geschlossen.

Ähnliche Probleme wie die refor­mierte Kirche Männe­dorf kennt auch die reformierte Kirche in Erlen­bach. Auf dem angrenzenden Friedhof, der der Gemeinde Erlenbach gehört, kam es Mitte November zu Sachbeschädigungen auf der Damentoilette. Als Vorsichtsmassnahme bleibt die Kirche nachtsüber geschlossen. «Das ist aber eine vorüber­gehende Regelung, die aufgrund einer Ausstellung in der Kirche getroffen wurde», sagt Beat Steiner, Kirchenpflegepräsident der reformierten Kirche Erlenbach.

Offene Türen problemlos

Anders sieht es bei der reformierten Kirche in Küsnacht aus. Diese ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. «Die Kirche liegt an einer Spazierroute und lockt auch unter der Woche viele Wanderer an», sagt ­Ueli ­Spörri, administrativer Leiter der reformierten Kirche Küsnacht. Probleme mit mutwilligen Beschädigungen habe es noch nie gegeben. Diese Erfahrungen teilt man auch in der reformierten ­Kirche Zolli­kon. «Im Sommer ­essen Jugendliche zwar manchmal ­Pizza vor der Kirche und ­trinken Bier», sagt ­Hanni ­Rüegg, Präsidentin der Kirchenpflege. «Spraye­reien oder Ähn­liches hatten wir aber weder in der Kirche in Zollikon noch am Zollikerberg.» Die Kirchen seien tagsüber immer geöffnet – auch wenn nicht immer jemand anwesend sein könne.

Die katholischen Kirchen im Kanton Zürich sind in der Regel an 365 Tagen im Jahr tagsüber durchgehend offen, schreibt «Der Land­bote». Laut Nicolas Mori, Spre­cher der reformierten Kirche des Kantons Zürich, ­könn­ten die Reformierten in Sachen offene Kirchentüren viel von den Katholiken lernen. Nichtsdestotrotz ist auch die Mehrheit der reformierten Kirchen unter der Woche geöff­net, wie es in einer Informationsbroschüre des Schweizerischen Evangelischen Kirchen­bundes heisst. Die Be­den­ken der Verantwortlichen ­seien grös­ser als die tatsächlichen Gefah­ren. Zudem handle es sich bei Diebstählen und Vandalismus meist um Einbrüche in ge­schlos­sene Kirchen. Ob durch­gehende Öffnungszeiten ein tatsächliches Bedürfnis sind, ist eine andere Frage. (Zürichsee-Zeitung)