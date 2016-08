Absurder Streit um «Neidmauer» beschäftigt Gerichte

Der Nachbarschaftsstreit um Bäume mit zu langen Ästen oder die korrekte Nutzung der Waschküche ist ein Klischee. Wirklich? Nein, er existiert tatsächlich, wie ein aktueller Fall aus Uetikon zeigt. Es geht um zwei Grundstücke, die durch einen zwei Meter hohen Holzzaun und eine ebenso hohe Hecke getrennt sind. Den Bewohnern eines Ein­familien­hauses war das nicht genug. 2014 spannten sie zwischen zwei Masten ein zehn Meter langes Drahtseil. Daran hängten sie eine ausziehbare Blache, um sich vor Blicken aus Nachbars Garten zu schützen. Das passte den Eigentümern des angrenzenden Grundstücks, auf dem ein Mehrfamilienhaus steht, nicht. Sie reichten beim Bezirksgericht Meilen Klage ein und forderten den Abbau des «mobilen Sichtschutzes». Erfolglos. Also zogen sie weiter an das Zürcher Obergericht. Dieses hat sich ausführlich mit dem Streit befasst und jetzt ein 26-seitiges Urteil eröffnet.

Jahrelange Feindschaft

Gerichtsurteile sind in der Regel eher trockener Natur. Nicht so dieser schon fast blumige Entscheid des Obergerichts. Darin finden sich Sätze wie «dass sich die Eltern der Kläger und die Beklagte nicht grün sind, ist evident» oder Begriffe wie «Neidmauer». Zur Sache: Die Eltern der Kläger wohnen im Erdgeschoss des Hauses. Ihr Sitzplatz bietet Sicht auf das Nachbarhaus. Genau da liegt das Problem. Die Beklagte schildert die Eltern als «übermässig neugierig». Einmal habe der Vater des Klägers die Nachbarstochter mit «unnötigen, beleidigenden Äusserungen» überhäuft, als diese die Blache zurückzog. Umgekehrt ärgern sich die Eltern, weil ihnen die Aussicht versperrt werde.

Die Kläger sind schon 2011 gegen ein Sonnensegel in Nachbars Garten vorgegangen. Das Obergericht stellte fest, dass das Segel nicht als Schutz vor der Sonne diente, sondern vor neugierigen Blicken. Das sei daran erkennbar, dass das senkrecht angebrachte Segel – «das zeigt die allgemeine Lebenserfahrung», schreiben die Richter – weder mittags, nachmittags noch abends Schutz vor der Sonne geboten hatte. Nachdem das Segel 2013 verboten wurde, brachte die Beklagte die Blache an den bestehenden Masten an.

Ersatz für die Hecke

Das Obergericht beurteilt den Sichtschutz als illegal. Der springende Punkt ist die Hecke auf dem Grundstück der Beklagten. Diese darf, selbstverständlich gerichtlich festgehalten, eine Höhe von zwei Metern nicht überschreiten. Die Blache «kommt einem Heckenersatz sehr nahe», schreiben die Richter. Denn mit der Blache ist ein Sichtschutz in der Höhe von zwei bis drei Metern gewährleistet, den die Hecke nicht bieten kann.

Ein Augenschein hat den Richtern gezeigt, dass der Sitzplatz, den es angeblich vor den Blicken zu schützen gilt, gar kein richtiger Sitzplatz ist. Vorhanden war lediglich eine Wiese, auf der «zwei dünne Metallstühle hingestellt worden waren, die neu wirken», wie die Richter notierten. Erwähnenswert ist, dass der angebliche Sitzplatz weder vom Garten noch vom erhöhten Sitzplatz der Eltern der Kläger einsehbar ist – ­sowohl mit als auch ohne Sichtschutz. Die Blache muss weg, denn sie sei offensichtlich «schikanös» und gegen die Eltern der Kläger gerichtet. Denn allen anderen Nachbarn werde die Aussicht nicht versperrt.

Der Entscheid hat keine aufschiebende Wirkung. Die Beklagten müssen die Blache vorerst entfernen und sich den «neugierigen Blicken der Nachbarn» aussetzen. Sollten sie das nicht tun, müssten sie pro Tag mit Blache 500 Franken Ordnungsbusse zahlen. (Zürichsee-Zeitung)