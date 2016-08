Abschied von der Insel in Wehmut

Die grossen Tafeln an den beiden Zugängen zur Insel sprechen für sich. Sie schliessen mit dem Satz «Wir freuen uns, Sie im Mai 2018 auf der Ufnau wieder begrüssen zu dürfen». Bis dahin ist ab heute Montag der Besuch der Insel sinn-, zweck- und reizlos. Wegen des grossen Umbaus der Gastwirtschaft ist jeg­liche Infrastrukur auf der 0,12 Quadratkilometer grossen Insel gesperrt. Kirche und Kapelle sind geschlossen, das Betreten der Baustelle verboten.

Jedes Kursschiff, das am Steg anlegt, scheint sich an diesem Sonntag von der Insel Ufenau zu verabschieden. Noch einmal entlässt es Fahrgäste am Steg. Bis Mai 2018 werden keine Passagiere mehr auf das Eiland gebracht. Zwar halten hier die ZSG-Schiffe noch bis 23. Oktober an, aber den Fahrgästen wird vom Besuch abgeraten.

Wichtigster Ausflug

Trotz Sonnenscheins und glitzernden Sees vor der Gartenwirtschaft haben die Worte von Ursula Baumgartner einen traurigen Unterton. «Für mich ist das ein wehmütiger Tag, auch weil ich hier viele Feste erlebt habe», sagt sie. «Seit 60 Jahren bin ich regelmässig zu Gast auf der Ufnau, vor allem am Freitag kamen wir gerne her, um etwas zu essen.»

Sie und ihre Begleitung haben bewusst den letzten Tag zum Besuch der Insel gewählt. «Es ist ein Abschied», sagt die Rapperswil-Jonerin. Schön findet sie, dass trotzdem nichts von Ende zu spüren ist, die Liebe zum Detail bis zum letzten Moment. An jedem Tisch steht ein Blumentöpfchen, die Platanen sind mit Fahnengirlanden verbunden. Sie hat für 2017 noch keine Ersatzpläne geschmiedet. «Vielleicht fahren wir nächstes Jahr einmal auf die Lützelau», sagt Ursula Baumgartner. Nur eines weiss sie sicher: «An der Wiedereröffnung 2018 sind wir wieder da, wir wollen sehen, wie der Neubau aussieht.»

Für Joy-Jessica ist der Besuch auf der Ufenau der wichtigste Ausflug ihres Lebens. Kein Wunder: Das Mädchen im festlichen Tüllkleidchen ist erst zehn Wochen alt und feiert mit der Familie ihre Taufe auf der Insel. «Dass wir heute hier sind, ist eher Zufall, wir haben uns erst am Mittwoch entschieden, nach der Taufe in der Schlosskirche Rapperswil-Jona auf der Ufenau zu feiern», sagt Mutter Angela Kühne. Ihr Mann Thomas Kühne findet einen persönlichen Bezug zur Insel. «In den letzten drei Jahren hatten wir ein Bötli und fuhren immer wieder hierher – auchwegen der Chnusperfischli und weil es hier so gemütlich ist.»

Tränen in den Augen

Der Spruch auf der Schürze der Inselwirtin Rösli Lötscher erscheint paradox: «Ich bin reif für die Insel». Tatsächlich wirkt sie inmitten des Abschiedstrubels etwas gedankenverloren. «Schluss, der Tag X ist da. Ich bin mir noch gar nicht richtig bewusst, das Ende ist noch nicht in meinem Kopf angekommen.» Sie merke das erst jetzt, weil sich viele Gäste von ihr mit Tränen in den Augen verabschiedeten. 2017 wird für sie und Ehemann Beat Lötscher kein Ferienjahr. «Wir sind angestellt für Personen- und Materialtransporte sowie für die Verpflegung der Bauleute», sagt sie. Was danach kommt, wisse sie nicht. «Das ist so weit weg, ich versuche gerade erst zu verstehen, was heute an diesem letzten Tag abläuft.»

Ein anderer Gast ist sich über die Zukunft schon im Klaren. «Ich komme zur Wiedereröffnung zurück», sagt Hans Egli. Dann wird der Stammgast aus Herrliberg wie gestern auf seiner alten Drehleier für die Gäste spielen. So wird er auch in 21 Monaten wieder zur Insel zurückkehren. «Schon alleine wegen des Inselkafis», fügt er mit Augenzwinkern an. Egli wird nicht der Einzige sein. Seit gestern Abend zählen die Fans der Ufenau die Tage bis zu dem Moment, wenn die Insel wieder reif für Besucher ist. (Zürichsee-Zeitung)