Zehntes Schuljahr nur noch für Jugendliche mit Bildungsdefizit

Der Einstieg ins Berufsleben hat seine Tücken: Obwohl gemäss Hochrechnungen von 2016 rund 10 000 Lehrstellen im Kanton Zürich unbesetzt geblieben sind, stehen viele Junge nach der Schule ohne Lehrstelle da. Diesen Jugendlichen bleibt oft nur übrig, ein Berufsvorbereitungsjahr — auch bekannt als zehntes Schuljahr — einzuschalten. 15 Prozent der Jugendlichen im Kanton nützen dieses Angebot. Zu viele, sagt der Zürcher Bildungsrat.

Er hat daher beschlossen, die Zulassung für das Berufsvorbereitungsjahr einzuschränken. Ab dem Schuljahr 2017/2018 sollen nur noch Jugendliche ein Überbrückungsjahr einschalten dürfen, die nach der obligatorischen Schulzeit zu grosse Bildungsdefizite aufweisen, um eine Lehrstelle anzutreten.

Von vielen genutzt

Markus Riesen, Rektor der Berufswahlschule (BWS) Bezirk Horgen zeigt Verständnis für die Sicht der Bildungsdirektion, genau hinzuschauen, wer die öffentlichen Berufswahlschulen besucht. Für die Jugendlichen, die über keine Bildungsdefizite verfügen, stehe ja das regionale Berufsinformationszentrum als Beratungsinstitution zur Verfügung, sagt Riesen. «Diese Jugendlichen sollten angesichts der Lehrstellensituation keine Schwierigkeiten haben, eine Lösung zu finden.»

Wie Marc Kummer, Amtschef des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA), erklärt, seien die neuen Anpassungen der Zulassungsbeschränkungen lediglich eine Präzisierung der bestehenden Zulassungsvoraussetzungen. Die Jugendlichen, die grundsätzlich fähig sind, eine berufliche Grundbildung anzutreten, aber keine Lehrstelle finden, weil sie beispielsweise nicht den persönlichen Idealvorstellungen entspricht, sollten bereits jetzt nicht in ein Berufsvorbereitungsjahr aufgenommen werden», sagt Kummer.

Die Aufnahmekriterien beinhalten laut Kummer unter anderem kognitive (Lern-)Schwierigkeiten, welche durch Zeugnisnoten und Stellwerktests belegbar seien. Auch mangelnde Deutsch-Kenntnisse begünstigten die Zulassung.

Die Anpassung der Zulassungsvoraussetzung erfolgte im Auftrag der Leistungsüberprüfung 2016, laut der bei den Berufsvorbereitungsjahren Einsparungen im Umfang von jährlich 1,4 Millionen Franken vorzunehmen sind. «Indem wir sicherstellen, dass nur diejenigen Jugendlichen, welche ein Berufsvorbereitungsjahr benötigen, ein solches besuchen, können Kosten gespart werden», sagt Kummer.

Zudem erhofft sich die Bildungsdirektion, die Zweckentfremdung des zehnten Schuljahrs als Überbrückung zu verhindern und so den direkten Berufseinstieg zu fördern. Selbst wenn das für einige Jugendliche bedeutet, dass sie nicht ihre Traumstelle antreten können.

Keine Klassenschliessung

Aktuell besuchen 145 Jugendliche die BWS in Oberrieden. «Wie sich die neuen Regelungen für die Aufnahmen von Jugendlichen in die öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre genau auswirken, wissen wir nicht», sagt Rektor Markus Riesen. Er rechne zwar mit gering weniger Anmeldungen für das kommende Schuljahr, eine Zahl könne er jedoch nicht nennen. «Dass es an unserer Schule zur Schliessung einer Klasse kommt, halte ich jedoch für eher unwahrscheinlich», sagt er.

Laut Riesen sind die geplanten, in diesem Jahr umzusetzenden Sparmassnahmen entscheidender, als die neuen Zulassungskriterien. In einzelnen Fällen habe die Kürzung der kantonalen Beiträge an Schulen zu Lektionenreduktion, Abbau von Pensen und Zusatzangeboten geführt, sagt Markus Riesen. «Ich bin sehr froh, hat unser Zweckverband aber der Erhöhung der Schülerpauschale für die Gemeinden im Bezirk Horgen zugestimmt.» (Zürichsee-Zeitung)